Con Di Tuscia Un Po’ torna il Bolsena Street Food

newTuscia – BOLSENA – Con Di Tuscia Un Po’ torna anche il Bolsena Street Food che dal 23 al 26 agosto, delizierà tutti i palati, anche quelli più esigenti, in quanto proporrà assaggi delle prelibatezze agroalimentari della Tuscia e della gastronomia italiana come il pesce di lago, i salumi, i formaggi, gli ortaggi, i legumi e i dolci grazie ai bar, ai ristoranti, alle aziende agricole e ai laboratori alimentari che hanno aderito all’iniziativa.

A piazza San Rocco si potranno degustare il panino con lo stinco di maiale al forno (presso l’Antica Norcineria Morelli), la bruschetta all’olio EVO del Frantoio Battaglini e le bombe fritte alla crema della pasticceria Dolce Vita.

Proseguendo su corso Cavour, l’Azienda agricola Perle della Tuscia cucinerà una zuppa di legumi e il Caseificio Del Rio preparerà le seadas fritte.

Rimanendo sulla stessa via, alla Bottega dei Sapori si potranno mangiare i panini caldi con le verdure grigliate e all’interno della Sala Cavour, il Wine Class proporrà un tagliere di formaggi e salumi con miele e legumi.

Passando per via Donzellini, la Pizzeria Rosticceria Lo Spigolo preparerà i panzerotti fritti.

All’ora dell’aperitivo si potrà andare a Piazza Matteotti dove, presso il Bar Caffèllatte, verrà preparato lo Hugo Spritz, un cocktail a base di fiori di sambuco che potrà essere accompagnato da diverse leccornie come le focaccine farcite a fantasie tre gusti (I Sapori del Castello), il trancio di torta ricotta o pistacchio (forno le Tre Delizie), le polpette di pesce di lago fritte, il lagoburger e i carpacci di pesce di lago (Lago Vivo), le patatine fritte (Copavit Acquapendente), la pinsa romana (Oh Mamamia!) e i fagioli borlotti (Ristorante Bar Centrale).

Il cammino culinario continua su corso della Repubblica dove i più golosi potranno sostare presso la Gelateria Santa Cristina per gustare il gelato ricotta e cannella, alla pasticceria Cappelloni per assaporare il bignè gelato con crema di yogurt, da Raisa Caffè per provare il formaggio fuso su pane carasau del Caseificio Marras, al Take Away Papayo per mangiare la frittura di mare e alla Gelateria Lolla per assaggiare il gelato alla birra.

Questo giro di sapori si chiuderà su viale Colesanti dove presso il Wine Class si potrà trovare il pane casereccio con salsiccia e verdure, alla Gelateria Sarchioni il gelato al Passito di Toscana e all’Officinatrent8 gli spiedini con polpette varie.

Buon appetito!