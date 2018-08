Risse nel centro di Viterbo, il sindaco Arena: “Presto incontro con Prefetto Bruno, situazione non più tollerabile”

NewTuscia – VITERBO – Questione sicurezza a San Faustino, il sindaco Giovanni Maria Arena chiederà presto un incontro al prefetto Bruno.

La decisione del primo cittadino fa seguito ai gravi episodi di violenza registrati negli ultimi giorni nel quartiere del centro storico.

“Questa mattina, con il capogruppo di Fratelli d’Italia Paolo Bianchini, ho ricevuto una delegazione di commercianti e residenti di San Faustino – ha spiegato il sindaco Arena –. La gente del quartiere è esasperata per il verificarsi di episodi di degrado e violenza che avvengono ormai con frequenza sempre più ravvicinata. Le due risse avvenute a distanza di ventiquattro ore ne sono l’esempio più tangibile. La situazione è divenuta critica e soprattutto insostenibile – ha aggiunto il sindaco -. Un’emergenza che richiede attenzione e un impegno serio a livello istituzionale. Per questo mi rivolgerò al Prefetto affinchè ci sia una concreta e proficua sinergia tra Comune e forze dell’ordine. Abbiamo a cuore San Faustino, così come tutti gli altri quartieri della nostra città. Certe situazioni non sono più tollerabili”.