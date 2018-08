Riparte il concorso nazionale di bellezza Miss Amerina

NewTuscia – VITERBO – Per la prossima edizione lo staff Silvestro Argenti, Pino Ranieri e Silvia Baldoffei si sono superati con un buono vacanza di Euro 1000 per la vincitrice offerto dall’agenzia di viaggi Amo’s Tour Operator di Nepi e altri premi per le finaliste.

Per info e iscrizioni www.missamerina.it missamerina@missamerina.it

Il programma per eleggere Miss Amerina 2019 prevede tre selezioni una semifinale e la finale che si svolgerà a Nepi.

Per ogni selezioni andranno in semifinale le prime cinque con la possibilità dello staff di ripescaggio di altre ragazze.

Per chi si iscrive c’è la possibilità di passaggi in televisione presso il programma ITALIA IN MUSICA su Gold TV e Lazio TV diretto da Franco Renzi e magistralmente presentato da Paola delle Colli.

Il servizio fotografico di Miss Amerina 2018 Carlotta Manzotti é stato eseguito da Pino Ranieri e Silvestro Argenti, gli abiti indossati dalla Miss sono della Stilista Silvia Baldoffei, il costume da bagno della stilista Berbece Simona la location Civita di Bagnoregio.

Invitiamo tutte le ragazze a iscriversi al concorso, potresti essere proprio tu la vincitrice e andare in vacanza.