Massimiliano Amicarella chiude la 53esima edizione del Trofeo Luigi Fagioli con un ottimo terzo posto

NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – Terzo posto di Classe per Massimiliano Amicarella, alla 53° edizione del trofeo Luigi Fagioli, gara valida per il Campionato Italiano Velocità Montagna che si è svolta a Gubbio dal 17 al 19 Agosto.

In una classe, la Racing Start 2.0, tra le più competitive del campionato, il pilota aquilano ha messo in campo una ottima prestazione sin dalle prime prove del sabato concluse secondo posto di classe nella prima sessione ( 2’20’61 il crono fatto segnare) ed al terzo posto nella seconda sessione ( 2’21’12 il tempo).

Determinato a fare bene per la gara, Massimiliano in gara 1 ha concluso al terzo posto di classe con il tempo di 2’22’84, mentre in gara 2 è riuscito a migliorarsi notevolmente facendo segnare il best time dell’intero weekend, con il crono di 2’18’65, confermandosi al terzo posto di classe.. Il driver aquilano ha quindi chiuso la gara al terzo posto di classe nella classifica aggregata , con il tempo di 4’41’49..

Massimiliano Amicarella: “Anche a Gubbio abbiamo avuto ottime risposte dalla Clio. Piano piano ci stiamo avvicinando anche se il livello degli avversari è altissimo. Adesso ci prepariamo per la gara di casa, Popoli, dove cercheremo di essere protagonisti.”