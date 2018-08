L’Associazione DSA ASSISI promuove un Corso di Formazione in data presso il Teatro Lyrick di Assisi

(iscrizione obbligatoria entro il 20 settembre 2018).Nel volantino illustrativo o sul sito www.dislessiaassisi.org tutte le informazioni per iscriversi.

Tema dell’ evento formativo:”MEMORIA, MEMORIE E PROCESSI DI APPRENDIMENTO”

Perché questo tema …???

La memoria di lavoro consente di mantenere e contemporaneamente manipolare informazioni necessarie all’esecuzione di compiti cognitivi complessi: è dunque di fondamentale importanza nel processo di apprendimento. Quali conseguenze negli studenti con disturbi specifici di apprendimento?

Ne parleremo con esperti, in particolare con due luminari, in campo scientifico: il Prof. Alessandro Rossi, Dip. Neuroscienze presso l’ Università di Siena, e il Prof. Giacomo Stella, professore di psicologia clinica, presso l’Università degli studi di Modena – Reggio Emilia, vere eccellenze a livello nazionale e internazionale sul tema della Dislessia e i Disturbi dell’Apprendimento.Interverrà la prof.ssa Laura Arcangeli, Università degli Studi di Perugia, come delegata ai servizi per studenti con disabilità e Disturbi Specifici dell’Apprendimento.L’intero pomeriggio sarà moderato dalla Dott.ssa Moira Sannipoli, Università degli Studi di Perugia, Dip.Scienze sociali ed umane della formazione, ricercatrice in pedagogia e didattica speciale.

L’evento è rivolto a tutti i docenti delle scuole umbre di ogni ordine e grado, ai Dirigenti Scolastici, alle famiglie, agli psicologi – psicoterapeuti, agli specialisti ed operatori dei servizi territoriali dell’USL UMBRIA 1 e UMBRIA 2, alle associazioni del territorio,all’Ateneo Perugino, nonchè ai centri e servizi privati accreditati che si occupano dei problemi connessi all’apprendimento.

L’evento è patrocinato anche dall’Università degli Studi di Perugia, dalla Banca di Credito Cooperativo, da SOS Dislessia, dal Cesvol formazione di Perugia , da Progetto Donna, dall’Istituto Serafico di Assisi, da Strade per Apprendere, dall’Associazione Italiana Dislessia.