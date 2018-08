DiVino Etrusco, domani si parte: ecco tutte le modifiche alla viabilità a Tarquinia

NewTuscia – TARQUINIA – Quattro giorni di vino, musica, mercatini e street food. Torna da giovedi’ 23 a domenica 26 agosto il “DiVino Etrusco 2018”, la kermesse organizzata dal Comune di Tarquinia in collaborazione con la Proloco Tarquinia, i Divini Commercianti, Carlo Zucchetti l’Enogastronomo col Cappello, Domus Artiis ed il patrocinio della Camera di Commercio di Viterbo. Il centro storico di Tarquinia si trasformerà in un grande itinerario del gusto in cui, in ogni via e in ogni piazza, si potranno degustare i vini locali accompagnati da uno street food di grande qualità, un percorso culinario dai sapori locali a quelli internazionali, laboratori di cucina sia per i grandi che per i piccini, show cooking e gare enogastronomiche.

60 assaggi dei vini della Dodecapoli Etrusca accompagnati da più di 30 proposte di street food.

Accanto al percorso enogastronomico non mancheranno i tradizionali mercatini; più di 50 banchi posizionati in Piazza G. Matteotti, Piazza S. Stefano e via Umberto I, che proporranno ai tanti visitatori prodotti di artigianato e opere dell’ingegno e al Piazzale Europa una grande esposizione di prodotti tipici dell’Etruria.

“ Il DiVino Etrusco è un grande evento, nato nell’intento di valorizzare e promuovere il nostro territorio con i suoi prodotti e le sue eccellenze- commenta il consigliere delegato al commercio Stefania Ziccardi- anno dopo anno le adesioni di associazioni, commercianti, artisti, musicisti e hobbysti va sempre crescendo, c’è tanta attesa tra i cittadini per rivivere questi giorni di festa. Ringrazio tutti i commercianti che, per le serate del DiVino Etrusco, rimarranno aperti con le loro attività dando un notevole supporto alla riuscita della manifestazione. Porgo un ringraziamento a Massimo Mariani e Alessandro Passamonti che, con grande professionalità, hanno realizzato i video promozionali di questa XII edizione del DiVino Etrusco.”

Per facilitare gli spostamenti, la linea di trasporti Eusepi nelle serate di giovedi’ 23, venerdì 24 e sabato 25, prolungherà fino all’ 1,00 di notte la corsa della linea BC che raggiunge la zona del Peep, la stazione ed il Lido di Tarquinia.

Al termine della serata, a tutela della sicurezza stradale, un presidio della Croce Rossa effettuerà, per chi volesse, la misurazione del tasso alcolemico.

Il DiVino Etrusco è una festa senza eccessi, all’insegna del divertimento e della sobrietà, nata con lo scopo di promuovere e far conoscere il buon vino di qualità.

—

Nei giorni 23,24,25 e 26 agosto 2018, in occasione della Manifestazione “DiVino Etrusco”, è stato modificata la circolazione e la sosta come indicato nei punti sotto riportati.

1) Piazza Cavour, all’interno dell’area pedonale, Corso V.Emanuele, Piazza del Duomo, nel tratto delimitato da arredo urbano e nelle aree di sosta laterali, Piazza S.Stefano, Piazza G.Matteotti, Via G.Garibaldi, tratto compreso tra Piazza Nazionale e Via dello Statuto, Piazza Nazionale,Alberata D.Alighieri, Piazza G.Verdi, Via delle Torri, Via G.Mazzini, P.zza Soderini, Piazza S.Martino, Via Vitelleschi, Via S.Pancrazio, Piazza S.Pancrazio, Via Umberto I°, Piazza Titta Marini E Piazza S.Giovanni, dovranno essere lasciati liberi gli attraversamenti con le vie laterali, mediante istituzione di disciplina della sosta vietata con rimozione coatta, dalle ore 16,00 alle ore 02,00 dei giorni 23, 24, 25,26 e 27 agosto 2018;

2) Corso V.Emanuele, Piazza Nazionale e Piazza G.Matteotti, in deroga alla attuale disciplina veicolare, è vietato il transito e la sosta, con rimozione coatta dalle ore 08,00 del giorno 22 agosto 2018, alle ore 02,00 del giorno 27 agosto 2018;

3) Via G.Mazzini, Via degli Archi, tratto compreso tra Via Antica e Via S.Pancrazio, Via Vitelleschi e Via S.Pancrazio,la circolazione è interdetta nei giorni 23,24,25 e 26 agosto 2018 dalle ore 17,30 alle ore 02,00 del 27 agosto 2018;

4) Via di Porta Castello tratto da Via della Ripa alla piazza antistante la chiesa di S.Maria in Castello, è istituita la disciplina mediante istituzione del senso unico nei giorni 23,24,25 e 26 agosto 2018 dalle ore 16,30 alle ore 02,00 del 27 agosto 2018, con il senso di marcia da Via della Ripa alla piazza antistante la chiesa di S.Maria in Castello;

5) Via di Porta Castello intero tratto, è invertito il senso di marcia dalle ore 16,30 alle ore 02,00 dei giorni 23,24,25, 26 e 27 agosto 2018;

6) Via del Giardino e Via della Salute, nei giorni 23,24,25 e 26 agosto 2018, transito interdetto a qualsiasi tipo di veicolo, dalle ore 16,30 alle ore 02,00 del 27 agosto 2018;

7)Viale L.Dasti, tratto compreso tra Via Umberto I e Piazzale Europs, area pedonale compresa tra l’alberatura presente e il giardino pubblico è riservata all’installazione di strutture al servizio della manifestazione dalle ore 14,00 del giorno 22 agosto 2018 alle ore 02,00 del giorno 27 agosto 2018;

8) Nei giorni del 23,24,25 e 26 agosto 2018, dalle ore 16,30 alle ore 02,00 del giorno 27 agosto 2018, il transito all’interno del centro storico, sarà consentito esclusivamente ai cittadini residenti in possesso di autorizzazione per la ZSC, salvo particolari deroghe;

9) Barriera S.Giusto, tratto di strada che collega la Circonvallazione V.Cardarelli e e la Piazza ove si trovano i capolinea degli autobus senza denominazione, compresa tra le mura castellane e l’alberatura ivi presente, divieto di sosta a tutte le categorie di veicoli per i giorni 23,24,25 e 26 agosto 2018 dalle ore 16,30 alle ore 02,00 del giorno 27 agosto 2018;

Sulle predette Piazze ed in Alberata D.Alighieri, dovrà essere lasciata una fascia di ml. 3,00 per il passaggio di mezzi di soccorso e di Polizia e dovranno essere rimosse tutte le occupazioni di suolo pubblico. La sosta è vietata anche ai veicoli a servizio dei diversamente abili muniti di apposito contrassegno.

Si precisa inoltre che il 23, 24, 25 e 26 agosto 2018 i varchi per l’accesso al centro storico del paese saranno chiusi dalle ore 19.00. Si pregano i residenti, che intendono raggiungere le proprie abitazioni durante il corso della manifestazione, di parcheggiare le autovetture in modo ordinato così da consentire ai mezzi di soccorso di accedere all’interno del paese.

Informiamo la cittadinanza che le prescrizioni sopra elencate sono state dettate dalle norme di sicurezza attualmente vigenti.

Il “DiVino Etrusco” è una grande manifestazione nata nell’intento di promuovere il nostro territorio sia al livello commerciale che culturale, una valida iniziativa visto che l’evento, ogni anno, attira migliaia di visitatori e turisti, per cui ringraziamo sin da ora tutta la cittadinanza per la collaborazione scusandoci per gli eventuali disagi arrecati.