A Bagnoregio “apre” il Moulin Rouge

NewTuscia – BAGNOREGIO – Moulin Rouge Opera Rock, la Compagnia della Rupe pronta per portare nel cuore di Bagnoregio uno spettacolo destinato a emozionare. Appuntamento per sabato 25 agosto alle ore 21,15 presso Porta Albana.

“Sarà una bella serata per noi bagnoresi e per quanti vorranno venirci a trovare in questa notte di fine estate che si preannuncia come molto appassionante – il commento del sindaco di Bagnoregio Francesco Bigiotti -. La Compagnia della Rupe rappresenta un’eccellenza del territorio, che merita di essere valorizzata al meglio e siamo contenti di poter ospitare questo nuovo spettacolo”.

Quanto sarà messo in scena prende i passi dal visionario e frenetico film del 2001 di Baz Luhrmann. Christian è uno scrittore inglese in cerca di ispirazione nella Parigi del 1900. Qui viene in contatto, facendosene travolgere, con il Moulin Rouge, il locale del momento, con Monmartre, quartiere cuore pulsante della vita bohémien, e con i suoi eccentrici protagonisti, tra cui Toulouse-Lautrec. Christian si innamora di Satine, vedette del locale, ma anche la più desiderata cortigiana di Parigi, ovviamente è contrastato dal Duca, un uomo ricchissimo e pronto a spendere tutta la sua fortuna pur di avere Satine.

Sullo sfondo della storia d’amore (che si ispira alla Traviata di Verdi) la Compagnia ha costruito la propria Opera Rock, con un amalgama di brani che vanno a sovrapporsi e completarsi con quelli selezionati in origine. Si inseriscono quindi Supertramp, Nirvana, Aerosmith, Muse e molti altri, mantenendo intatta tutta la stravaganza, anche musicale, dell’opera di riferimento.

Moulin Rouge Opera Rock di Carlo Costa e Marcello Brinchi. Adattamento: Marcello Brinchi. Regia, scenografia e disegno luci: Carlo Costa. Aiuto regia: Mara Pieri. Coreografie: Francesco Leonardi. Aiuto coreografie: Maria Gubbiotto, Emanuela Costa, Silvia Pucci, Silvia Marcacci. Responsabile sartoria: Nazzarena Berna. Direttori tecnici: Luca Pallotta, Moreno Ripalvella, Mario Bottarin. Responsabile tecnico audio: Paolo Gubbiotto. Trucco: Lucilla Costa. Assistenti tecnici: Simonetta Medde – Lorenzo Cordelli – Matteo Pinzi – Luciana Leonardi – Laura Luciani – Chiara Tysserand – Vittoria Tysserand – Andrea Costa – Roberto Ciarlantini – Marco Montanucci – Andrea Girardi – Piero Filosomi – Marco Viviani – Annarita Mosci – Mauro Pallotta – Azzurra Pallotta.

Cast artistico: Fabrizio Del Soldato – Silvia Marcacci – Marco Piccinelli – Francesco Poponi – Luana Lanciano – Michela Pezzini – Eleonora Temperini – Mario Tysserand – Francesco Filosomi – Francesco Leonardi – Cristian Zanoni – Piero Filosomi – Marcello Brinchi. Corpo di ballo: Francesco Leonardi – Maria Gubbiotto – Silvia Pucci – Emanuela Costa – Francesco Filosomi – Cristina Duranti – Giorgia Bellacima – Cristian Zanoni – Marta Noceti – Virginia Caprasecca – Danilo Cordelli – Angela Letizia Poponi – Veronica Baccelloni – Riccardo Marcacci – Ginevra Cordelli – Azzurra Fastella – Leonardo Poponi – Lavinia Cordelli – Giorgia Ciacci.