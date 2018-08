Parte la stagione della Stella Azzurra Ortoetruria

NewTuscia – VITERBO – Comincera’ venerdì 24 la nuova stagione della Stella Azzurra Ortoeturia nel campionato di C Gold Lazio. Tutti i componenti del nuovo roster si troveranno infatti alle 17,00 sul parquet del PalaMalè per cominciare la preparazione che porterà la squadra viterbese all’opening weekend fissato per tutte le squadre a Roma il 29 e 30 settembre presso l’Honey Sport e dove i biancostellati esordiranno pr oprio nella gara inaugurale contro Aprilia.

Agli ordini di coach Fanciullo si ritroveranno quindi i confermati Andrea Meroi, Simone Rogani, Luca Baldelli, Tommaso Misino ed i nuovi arrivati Guido Provvidenza, Stefano Napolitano, Angelo Toselli e Marco Di Gennaro. Nel gruppo della prima squadra a pieno titolo andranno anche i giovani Matteo Gasbarri, Stefano Piazzolla, Raul Navarra, Matteo Telesca con il nuovo arrivo (peraltro a lungo facente parte del gruppo nella scorsa stagione), di Lorenzo Saccomandi.

Una squadra che la dirigenza ha cercato di costruire mantenendo tutto il gruppo da sempre targato Stella, arricchito con elementi importanti che la dirigenza ha voluto per sostituire i partenti Rovere, Manetti, Luzza e Caridà e per disputare anche quest’anno un campionato all’altezza di quello passato, volendo di nuovo dimostrare di essere una tra le formazioni più interessanti del torneo.

Da lunedì 27 si lavorerà intensamente con una nutrita serie di impegni già in calendario per tutto il mese. Il 5 settembre amichevole ad Orvieto che sarà ripetuta a Viterbo il giorno 8. Poi il consueto torneo di settembre al PalaMalè, fissato per il 15 e 16, con la partecipazione di compagini assai competitive come Civitavecchia, Pass Roma e San Giovanni Valdarno. Il 22 e 23 altro torneo impegnativo organizzato da Civitavecchia con Petriana e Frascati.

Un settembre di lavoro in palestra e sul campo che servirà a far assimilare ai nuovi arrivati gli schemi cari a Fanciullo e ad arrivare all’inizio del campionato già in discrete condizioni fisiche e tecniche.

Appuntamento per tutti quindi a venerdì, in un primo incontro che dovrebbe vedere anche la partecipazione di Riccardo Papi, main sponsor con la sua Ortoetruria e dei sub main DolceTuscia, We-Com, R&M-KYO e Gruppo Iacomini.