Narni, cantiere notturno a Porta Ternana per riparare guasto a rete idrica

NewTuscia – NARNI – Saranno eseguiti durante la notte fra oggi e domani i lavori di riparazione della perdita idrica in prossimità di Porta Ternana, lungo la Flaminia in centro storico. Ne ha dato l’annuncio stamattina il sindaco, Francesco de Rebotti, che ha spiegato che Aman, società operativa del Servizio idrico, lavorerà di notte per arrecare il minor disagio possibile alla circolazione veicolare data l’importanza del tratto viario.

Il traffico, riferisce il sindaco, sarà interdetto dalla Mezzanotte di oggi alle 8 del mattino di domani. La viabilità alterativa è stata così organizzata dall’amministrazione: la bretella del Suffragio sarà percorribile in entrambe i sensi di marcia solo per il passaggio di veicoli in emergenza negli orari dei lavori. Gli altri automezzi potranno entrare al centro storico passando dalla zona di Tre Ponti o provenendo da Berardozzo attraverso via Porta della Fiera. In uscita dal centro storico è utilizzabile la normale viabilità del Suffragio. (ptn 544/18 12.53)

(provincia di terni notizie) Avigliano Umbro, Comune lavora a gemellaggio con Toulon Sur Arroux (Francia) / AVIGLIANO UMBRO – 21 agosto – Sfocerà nella stipula formale di un gemellaggio il rapporto di amicizia iniziato fra Avigliano Umbro e la cittadina francese di Toulon Sur Arroux. Una delibera del Consiglio comunale stabilisce infatti di sviluppare i rapporti e le iniziative per il gemellaggio e di ospitare una delegazione del comune transalpino ad Avigliano Umbro durante i festeggiamenti dell’Agosto Aviglianese.

Il Consiglio ha anche deciso di costituire un comitato per la gestione dei rapporti di gemellaggio composto dai rappresentanti del Consiglio comunale, delle associazioni socio-ricreative, culturali, sportive e del tempo libero che operano nel territorio e delle istituzioni scolastiche, della Croce Rossa Italiana e di altri soggetti. L’iniziativa nasce dai rapporti intrapresi recentemente grazie ai contatti di alcuni cittadini aviglianesi che hanno relazioni con Toulon.