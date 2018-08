Lugnano in Teverina, Wine Gallery e Cena del Ghetto in discesa chiudono programma eventi estivi 2018

NewTuscia – LUGNAO IN TEVERINA – Il “Lugnano wine gallery” chiuderà il 25 e 26 agosto l’Estate lugnanese. La galleria di Palazzo Pennone sarà adibita ad esposizione ed assaggio di vini locali e nazionali, mentre è tutto pronto ormai per la tradizionale Cena del Ghetto detta anche “la cena in discesa”, l’antica via degli artigiani e commercianti, dove tutti gli abitanti si ritroveranno, in Via Duca degli Abruzzi, l’antico Ghetto del paese. Il menù, informano il Comune e le associazioni organizzatrici, sarà a base di cibi semplici come la panzanella con l’acqua di Ramici. Nel corso della serata verrà assegnato il Premio “Quelo”, la celebre tavoletta talismano lanciata da Corrado Guzzanti, al gruppo di giovani che ha lavorato per animare l’estate lugnanese.

Il 26 agosto ci sarà il raduno delle 500 ad animare la giornata e alle 18 e 30 l’anteprima della presentazione del libro di Luca Tomio e Marco Torricelli “Leonardo da vinci, le origini umbre del genio”.

A seguire spazio anche per i giovani scrittori con il Premio letterario scrittori in erba, riservato alle scuole del comprensorio e dedicato a poesie e racconti

Questo il programma diffuso dall’amministrazione comunale:

LUGNANO WINE GALLERY

Sabato 25 agosto Ore 17 Galleria Pennone – Apertura LUGNANO WINE GALLERY

Esposizione e assaggi di vini locali e nazionali a cura di Enoteca Vigne dei Priori di Viterbo……I vini umbri incontrano le eccellenze nazionali. Ore 20 LA CENA DEL GHETTO

in Via Duca degli Abruzzi…come ai vecchi tempi ricordando la Via dei commercianti ed artigiani di Lugnano, allietata da canti e suoni.

CONSEGNA DEL PREMIO “QUELO” Ore 22,00 Piazza S.Maria

Concerto della Band Giovanile diretta dal maestro Luca Angelini

Domenica 26 agosto ’18

Ore 10 Galleria Pennone – Apertura LUGNANO WINE GALLERY

Ore 12 RADUNO DELLE 500 arrivo in Piazza S. Maria delle storiche utilitarie – Visita nel borgo e pranzo in piazza S.Maria

Ore 16 Jam Session con i CARDYOPHONE Ore 18 Piazza S.Maria

Presentazione del libro “LEONARDO DA VINCI Le origini umbre del genio” – Morlacchi Editore di Luca Tomio e Marco Torricelli – prefazione di Federico Bona Galvagno Ore 19 Premiazione del

PREMIO LETTERARIO SCRITTORI IN ERBA Memorial Maestra Loredana Santacroce