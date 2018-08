Estate Valentanese. XXXVI edizione della Sagra dell’Agnello a Bujone e Gabry Ponte da record (Foto e video)

Gaetano Alaimo

NewTuscia – VALENTANO – Numeri importanti, malgrado il maltempo, per la XXXVI edizione della Sagra dell’Agnello a Bujone a Valentano, organizzata dalla Proloco di Valentano con la collaborazione del Comune.

Quattro giornate ricche di piatti succulenti a base dell’agnello a bujone e musica fino a notte fonda nel contesto di piazza della Vittoria, nella splendida cornice della Rocca Farnese, hanno attratto tanti turisti e tutto il paese di Valentano per una delle manifestazioni ormai più conosciute ed apprezzate tra le sagre che ci sono nella Tuscia.

Nella prima serata si sono esibiti Roberto Galletti band, nella seconda spazio ai Trifolk, seguiti il 19 dalla band Il Tiziano e, ieri sera, chiusura da tutto esaurito con i Tre Pazzi Avanti.

Gli stand gastronomici, aperti dalle 19.30, hanno chiuso sempre tardi, segno della bontà delle pietanze cucinate offerte e delle belle serate passate dalle tantissime persone venute a Valentano.

Soddisfatta la Proloco di Valentano, guidata dal presidente Emanuele Magalotti, che ha improntato un cartellone estivo di qualità e con nomi di livello internazionale. Su tutti la Summer Fest 2018 che, nei giorni dal 10 al 13 agosto, ha portato tantissimi giovani in località Terra Rossa. Il clou si è raggiunto l’11 agosto con il concerto di Gabry Ponte che ha trascinato a Valentano almeno 10 mila giovani: è stato definito l’evento dell’anno e, i numeri, hanno dato ragione agli organizzatori.



Inoltre da ricordare tutti gli altri eventi che si sono succeduti e che ci saranno ancora per varie settimane: dalla danza al teatro passando per il complesso bandistico e la musica d’autore.

Durante le serate della sagra dell’agnello a bujone è stato possibile visitare lo splendido Museo della Preistoria della Tuscia e della Rocca Farnese, diretto da Fabio Rossi e visitato grazie alla squisita disponibilità e preparazione del personale del Comune di Valentano. Ringraziamo come redazione la consigliera delegata alla cultura, Monica Balestra che, oltre a contribuire fattivamente agli eventi dell’Estate valentanese, ci ha accompagnato a visitare il Museo di Valentano che, oltre ad essere tra i più grandi del Lazio nel suo genere, ci ha rivelato dei reperti e delle informazioni eccezionali, spesso risalenti a varie migliaia di anni fa.

Nell’ultima serata della XXXVI edizione della Sagra dell’Agnello a Bujone, insieme al direttivo della Proloco di Valentano, era presente anche il sindaco di Valentano Stefano Bigiotti con parte della sua maggioranza. Il primo cittadino si è rivelato contento del successo di questa edizione della sagra e, in generale, di tutto il cartellone dell’Estate valentanese che andrà avanti per tutto settembre.

“Esprimo piena soddisfazione per la buona riuscita della nostra sagra – ha detto il sindaco Bigiotti – divenuta ormai un appuntamento fisso di alta qualità nell’estate della Tuscia. Ringrazio tutte le persone che fattivamente si sono impegnate nella realizzazione di questo evento, in particolare il gruppo della Proloco con cui ho avuto modo di collaborare in piena sintonia. Un sentito ringraziamento va al personale della Rocca Farnese per aver reso disponibile gli spazi museali con disponibilità e professionalità, come anche al gruppo dei volontari della protezione civile per lo spirito di servizio dimostrato”.

Per tutte le informazioni:

www.prolocovalentano.it

http://www.comune.valentano.vt.it

