“Viaggio nella Civiltà Contadina ed Artigiana” edizione 2018

NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Cultura e riscoperta della tradizione culinaria aquesiana il binomio prescelto dalla Riserva Naturale Monte Rufeno per dare qualità all’Edizione 2018 dell’evento “Viaggio nella Civ iltà Contadina ed Artigiana”.

Sabato 24 Agosto verrà presentato il libro di Stefano Mecorio “Due scarpe ed una borraccia: da Proceno a Monterosi”. “Due amici si sempre”, si sottolinea nella prefazione del volume “ed una folle promessa notturna. Un lutto improvviso e la scelta di soffocare il dolore onorando quel vecchio impegno. Un pa dre fresco di pensione e suo figlio si ritrovano così nei panni dei pellegrini, quasi per caso, in marcia lungo la Via Francigena viterbese. Ciò che ne esce è un romantico intreccio primaverile di chilometri, emozioni, erbe vagabonde, ricette, aneddoti e stravaganti incontri”. Da Giovedì 23 a Domenica 26 grazie al binomio creato per l’occasione a denominazione in arte “Ale&Cla” nella vita Alessandro Bedini e Claudio Speroni, (info 320-7943502, 338-7176412) abbineranno olio, pane e vino. Prima nel centro storico (Via al Piazzale dell’Orologio) con incontro su come ottenere un olio extravergine d’oliva eccellente, con criteri di sostenibilità nella Riserva Naturale Monte Rufeno seguito da racconto e degustazione guidata e poi Domenica 26 alle ore 10.00 con partenza passeggiata dall’ingresso N° 3 della Riserva “Felceto” curata da personale della Riserva che accompagneranno i visitatori fino al villaggio del carbonaio passando per una visita al casale Felceto.