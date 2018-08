Torna Sport in Piazza a Bassano Romano

NewTuscia - BASSANO ROMANO - Torna Sport in Piazza. Dopo il grande successo della scorsa edizione, ritorna la giornata sportiva all'aperto che tanto

era piaciute a mamme e bambini. Organizzato dai co nsiglieri comunali Eros Marchetti e Alfredo Boldorini, Sport in Piazza si terrà

il 14 settembre dalle ore 17 presso il parco pubblico cittadino. Tante le novità, le discipline proposte e le soprese a cui l'organizzazione

sta lavorando per il secondo venerdì di settembre.

"Stiamo lavorando - dicono Marchetti e Boldorini - affinché l'evento sia il più completo possibile. Il nostro obiettivo - aggiungono - sarà

quello di preparare una giornata sportiva dove auspichiamo tutti i nostri concittadini si presentino in tuta per condividere con noi e con gli

altri un pomeriggio all'insegna del divertimento, della salute e dei valori dello sport. Questoé il messaggio che infatti vogliamo lanciare:

lo sport come veicolo di benessere, integrazione, di socializzazione ed inclusione".

Ed a proposito di inclusione testimonial di Sport in Piazza é stato scelto Stefano Colletti. "Abbiamo scelto Stefano come testimonial di Sport in Piazza 2018 - concludono Eros Marchetti e Alfredo Boldorini - perché,

dopo il drammatico incidente stradale di cuié stato vittima nel 2009, oltre ad essere, in questi anni, un esempio di tenacia,

riscatto e resilienza (valori questi inseriti tra l'altro nel progetto SuperAbile a cui Stefano ha dato tra l'altro anche adesione per la tappa

bassanese) ha trovato nello sport ed in alcune discipline un motivo di rinascita sia fisica, sia psichica che sociale. Assolutamente doveroso

compiere questo gesto da parte nostra nei sui confronti e nei confronti della sua famiglia". Sport in Piazza