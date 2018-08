Tennis, delusioni per le racchette aquesiane

NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Più delusioni che soddisfazioni nelle giornate di Venerdì e Sabato per i tennisti aquesiani nel Torneo Nazionale Open “S.Ermete”. Nel tabellone limitato di quarta Categoria, rispettando le previsioni della vigilia, il Categoria 4.3 Glauco Clementucci supera con un facile 6-0 / 6-1 il Categoria 4.5 Leonardo Rampielli . Ma poi è costretto ad inchinarsi per 6-2 / 6-4 al Categoria 4.2 Fabrizio Vita.

Niente da fare invece il Categoria 4.3 Giorgio Banella contro il Categoria 4.2 Angelo Mazzoli. Dopo aver ben lottato nel primo set perso per 6-4, si lascia un po’ andare nel secondo cedendo per 6-1. Seppur partendo sulla carta da favorito, il Categoria 4.2 Francesco Ronca cede per 6-4 / 1-6 / 6-2 al Categoria 4.3 Alessandro Rossi. Due le sorprese Protagonista principale il Categoria 4.4 Fabio Vichi che lascia solo tre game (6-1 / 6-2) il risultato finale al sulla carta più quotato Categoria 4.3 Fabrizio Ricci. Bene anche il Categoria 4.5 Goffredo Lombardi che supera il Categoria 4.4 Giacomo Muccifora per 6-3 / 6-2. Tutto secondo pronostico, infine, per il Categoria 4.2 Luciano Ciolfi che regola con un doppio 6-2 il Categoria 4.3 Simone Ferroni, per il Categoria 4.1 Giovanni Ciuchi che supera con un doppio 6-0 il Categoria 4.4 Fabio Vichi, per il Categoria 4.1 Emiliano Di Biagio che supera per 6-3 / 6-1 il Categoria 4.2 Angelo Mazzoli ed, infine, per il Categoria 4.3 Christian Cucugliato che supera per 7-6 / 3-6 / 7-5 il Categoria 4.5 Goffredo Lombardi.