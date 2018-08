Tarquinia Calcio, al via le iscrizioni per il settore giovanile

NewTuscia – TARQUINIA – Inizio in grande stile per la stagione sportiva del settore giovanile del Tarquinia Calcio, che per l’annata 2018/2019 ripropone il progetto sportivo Tris – in collaborazione con atletica e pallavolo – ed apre le iscrizioni con una giornata all’insegna del divertimento per i bambini e le famiglie.

Se, infatti, già da venerdì 24 agosto sarà possibile procedere all’iscrizione presso l’impianto sportivo “Cardoni” – con la segreteria a disposizione per ogni tipo di necessità – la società ha pensato ad un bell’evento di apertura, proponendosi di ospitare, venerdì 31 agosto 2018, presso l’Hotel Brizi – Country Chic una festa d’inizio anno dedicata ai ragazzi che avranno già completato l’iscrizione o che vorranno farlo quel giorno.

Dalle ore 14 e per tutto il pomeriggio i bambini presenti potranno usufruire della piscina, divertendosi e giocando, mentre i genitori potranno rilassarsi in totale tranquillità e – perché́ no? – approfittare anch’essi per un bagno in piscina. Dopo aver formalizzato le iscrizioni, poi, alle ore 20 ricca apericena a bordo piscina per tutti.

Per permettere allo staff della società di rispondere al meglio alle esigenze dei presenti e corrispondere un buon servizio, è richiesto soltanto di voler confermare la presenza entro sabato 25 agosto via WhatsApp o sms al numero 338 8262427.