NewTuscia – RONCIGLIONE – Si comunica che con ordinanza n. 153/2018 il mercato settimanale di lunedì 27 agosto p. v è stato spostato a mercoledì 29 agosto p.v per permettere la sosta delle auto in Piazzale Enrico Mancini (Piazzale del mercato) in concomitanza con le operazioni di ripristino della sede stradale lungo il percorso del Palio delle Corse a Vuoto.

