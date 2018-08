Ronciglione, al via il concorso fotografico “Tradizioni ed Emozioni”

NewTuscia – RONCIGLIONE – Come promesso la Pro Loco di Ronciglione è pronta a dare il via alla mostra fotografica “Tradizioni ed Emozioni” relativa al primo photo contest organizzato durante i giorni del Carnevale 2018.

I partecipanti si sono sfidati a colpi di flash per le vie del nostro paese per immortalare le bellezze artistiche, paesaggistiche e folcloristiche di Ronciglione.

Tre i temi proposti:

il tema A riguardava il Carnevale storico di Ronciglione 2018 nei suoi molteplici aspetti;

il tema B era concentrato su Ronciglione con le sue bellezze paesaggistiche, artistiche e architettoniche;

il tema C interessava, invece, il lago di Vico con tutti i suoi colori e sfumature.

Obiettivo del concorso fotografico, a solo scopo culturale e senza fini di lucro, era coinvolgere fotografi o appassionati di fotografia di Ronciglione e non per valorizzare e far conoscere il nostro territorio attraverso degli scatti inediti.

Grande soddisfazione per questa prima edizione:

13 persone hanno inviato foto per il tema A;

8 per il tema B; 9 per il tema C.

Un’esplosione di colori, coriandoli e stelle filanti ha caratterizzato le foto sul carnevale: c’è chi ha colto un attimo particolare della sfilata, chi ha preferito concentrarsi sui primi piani dei figuranti, chi ha immortalato un momento organizzativo dei gruppi mascherati.

Per quanto riguarda gli scatti su Ronciglione, questi hanno preso in esame sia la parte più vecchia del paese, il Borgo arroccato sulla roccia, sia la parte rinascimentale: ognuno ha presentato un punto di vista diverso e alcuni scatti sono risultati particolarmente suggestivi ed evocativi.

Il lago ha sempre il suo incantevole fascino con le sue mille nuance, i suoi giochi di luce e ombra e i tanti riflessi che incantano e rapiscono lo sguardo: i partecipanti hanno saputo rendere tutto questo inviando delle fotografie che assomigliano a dipinti.

Ma non vi vogliamo svelare oltre, invitandovi a scoprire tutti gli scatti pervenuti che saranno esposti durante la mostra fotografica che si terrà nei giorni dei festeggiamenti del santo patrono, precisamente dal 23 al 26 agosto presso Iterland – Agenzia di comunicazione, Arte & Immagine – Corso Umberto I, 54, Ronciglione.

Giovedì 23 agosto alle ore 18,00 avrà luogo la cerimonia di apertura durante la quale saranno svelati e premiati i primi classificati.

Un grazie particolare va a tutti i partecipanti che hanno accettato questa sfida mettendosi in gioco per Ronciglione.

Pro Loco Ronciglione