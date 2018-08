Vetralla, Passione Civile: “Siamo vivi e vegeti… e amministriamo la città”

NewTuscia – VETRALLA – Abbiamo letto nei giorni scorsi le dichiarazioni della lista “Noi per Vetralla”da cui sono scaturite “chiacchiere da bar” che, negli ultimi tempi, pare siano molto di moda sui social. Nonostante siamo convinti che non meritino risposta, si è deciso comunque di fare un po’ di chiarezza per tranquillizzare i tanti cittadini che ci hanno dato fiducia e seguono costantemente il nostro operato.

Passione Civile è, in piena armonia, all’interno della coalizione che amministra Vetralla, rappresentata da persone che ricoprono vari incarichi, sia istituzionali che di supporto volontario e continuerà ad esserci, grazie alla fiducia ottenuta nelle passate elezioni.

L’elemento sostanziale che ci ha sempre differenziati e che continua a differenziarci dagli altri, nonostante i vari “colori politici” dei nostri membri, è che, fin dalla nostra nascita politica, lo scopo non è stato quello di “spartirci le poltrone”, bensì quello di togliere Vetralla dalle mani di chi l’aveva amministrata in maniera scellerata (compreso il vostro rappresentante),portandola verso un degrado da cui stiamo provando ad uscire tra mille difficoltà, e in questo ci siamo riusciti alla grande con una vittoria strepitosa!

Tramite i nostri assessori, consiglieri, delegati e volontari, siamo sempre disposti ad “aggiustare il tiro”, senza che in noi si generi alcun “mal di pancia”, per far rendere al massimo la macchina amministrativa e ottimizzare i risultati. Se un semplice quanto naturale scambio di deleghe tra assessori viene considerato “rimpasto” (tra l’altro già avvenuto lo scorso anno ma evidentemente sfuggito alla poco attenta lista), ben venga e, se lo riterremo utile al raggiungimento degli obiettivi che ci siamo preposti, sarà effettuato anche in futuro.

Questo, a nostro avviso, denota coscienza, competenza e consapevolezza amministrativa, elementi fondamentali nel percorso di governo, volti a un costante monitoraggio per modificare laddove necessario, senza che questo ci faccia sentire sminuiti o premiati a seconda delle situazioni; una consapevolezza amministrativa che evidentemente il vostro consigliere non ha mai avuto, visti i risultati accumulati nel tempo.

La nostra coalizione è forte e Passione Civile, pur con la propria autonomia, sta rispettando il cosiddetto contratto di “governo del fare” scritto insieme ad altre rappresentanze politiche. Non ha alcun interesse a fare ribaltoni per scalare le poltrone come invece fece il consigliere Zelli, il quale, da semplice consigliere con delega, rinnegando le indicazioni del partito di appartenenza, è passato da assessore ad un ruolo di ulteriore prestigio in termini elettorali, calpestando senza scrupoli una sua collega di partito. I giochetti scorretti del vostro consigliere nella gestione del potere,sono da sempre ben noti ai vetrallesi, e oggi, non riuscendo a fare una opposizione costruttiva,si aggrappa a “cosucce” di ordinaria amministrazione fomentando una battaglia mediatica che denota davvero poca serietà e competenza politica.

Di seguito un breve elenco per rammentare alcuni interventi “CHE SI VEDONO” messi a punto dalla nostra amministrazione che,ricordiamo, governa da appena due anni:

APERTURA STRADA CIMITERO VECCHIO DOPO 5 ANNI DI CHIUSURA,RIPRISTINO POTABILITA’ DELLE ACQUE DOPO ANNI DI NON POTABILITA’, CANTIERE SETANO PER INTERVENTI CAUSA DISSESTO IDROGEOLOGICO,SCUOLE ELEMENTARI DI CURA INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVE ANTINCENDIO, ASILO NIDO COMUNALE LA BOTTE INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVE ANTINCENDIO, ASILO PIETRARA ADEGUAMENTO NORMATIVE ANTINCENDIO,RISTRUTTURAZIONE PALAZZO SERVIZI SOCIALI, VIA DI PORTA MARCHETTA, RIPRISTINO DELLA MENSA ASILO PRESSO SCUOLA ELEMENTARE DI VETRALLA, RIFACIMENTO PRINCIPALI STRADE COMUNALI DOPO 9 ANNI DI DISSESTI, VASI BARRIERE ANTISFONDAMENTO SCUOLE ELEMENATRI E MEDIE DI CURA, PARCHEGGI CON STRISCE ANTISTANTI VILLA COMUNALE VETRALLA, AVVIO LAVORI GIARDINI DI INVERNO SOTTO PIAZZA DELLA ROCCA, REALIZZAZIONE RETE DI IMPRESA VETRALLALCENTRO,TAXI SOCIALE A SERVIZIO DEI CITTADINI IMPOSSIBILITATI A MUOVERSI AUTONOMAMENTE, CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO RIFIUTI RAE CON UN RISPARMIO DI 20.000 ANNUI (e possibilità di conferire tutti i giorni)

PER NON PARLARE DEL GRAVOSO LAVORO CHE GLI UFFICI STANNO AFFRONTANDO PER EFFETTUARE L’ACCATASTAMENTO DI TUTTI GLI IMMOBILI DI PROPRIETA’ DELL’ENTE CHE NON RISULTANO ESSERE STATI MAI ACCATASTATI.

Potremmo andare avanti ancora per molto, proseguendo con i progetti che “NON SI VEDONO”:

progetti nella cultura,potenziamento asilo nido comunale,progetti distrettuali con soldi mai utilizzati negli anni di gestione ZELLI, risorse destinate ai ricoveri in RSA, incentivi servizi alla persona, sovvenzioni centri anziani, potenziamento campi estivi, agevolazioni per i disagi abitativi, progetti nelle scuole,razionalizzazione e potenziamento Vetralla Servizi ecc…

Vi preghiamo di non ridicolizzarvi ulteriormente ripetendo la favoletta che sono i frutti della passata amministrazione, avete avuto tempo sufficiente per poterli concretizzare senza perseverare nella incapacità amministrativa, avreste ottenuto probabilmente nuova fiducia dai cittadini!!

Siamo consapevoli che c’è tantissimo da fare, le difficoltà economiche e gli “inciampi” di percorso sono innumerevoli, non si sistemano anni di cattiva gestione in poco tempo, ma la nostra coalizione è salda,proiettata alla realizzazione del programma firmato congiuntamente, la strada intrapresa è quella giusta e i fatti sopra riportati lo dimostrano.

Tra tre anni i cittadini avranno la possibilità di poter valutare facendo confronti con il passato,testando ciò che è stato effettivamente realizzato in cinque anni e, laddove non fossero soddisfatti, potranno sempre cambiare le cose attraverso il voto.

PASSIONE CIVILE VETRALLA