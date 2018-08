Preciso e severo intervento del Sindaco di Sutri, Vittorio Sgarbi

NewTuscia – SUTRI – «Voglio fare un elogio alla tempestività e all’impegno del vicesindaco Felice Casini e allo spirito di collaborazione degli assessori Mercuri e Cacchiarelli che sono intervenuti immediatamente per garantire le condizioni di igiene e sicurezza ai cittadini nell’emergenza del guasto della rete fognaria affrontata in poche ore con l’impegno di operai e del bravo consigliere Maggini al fianco del consigliere Vettori. Lunedì prossimo la rete fognaria sarà ripristinata. Non posso invece che esprimere biasimo per il penoso sciacallaggio e il turpiloquio sostanziale cui si è abbandonata, senza dignità e decoro, l’opposizione, guidata da un uomo che si dichiara sensibile e collaborativo e invece approfitta delle disgrazie dei suoi concittadini.

Se gli si ingorga il water in casa, Lillo di Mauro accusa l’amministrazione in carica da 70 giorni o la mancata manutenzione dei suoi servizi igienici? Alcuni interventi non possono che essere di emergenza. Dopo questo episodio ho deciso di estendere a due assessori le deleghe alle manutenzioni degli uffici pubblici e delle infrastrutture. Ma non credo che saranno più gli stessi i rapporti di equilibrio e di buon vicinato con l’opposizione. In democrazia le critiche motivate sono lecite, lo sciacallaggio non è consentito»