Il “Diario (1941-1943)” di Etty Hillesum in scena al Memoriale della Shoah di Tarquinia

NewTuscia – TARQUINIA – Venerdì 24 agosto 2018, alle ore 21, l’esposizione realizzata da Semi di Pace ospiterà il monologo “La ragazza che non sapeva inginocchiarsi”, scritto e interpretato da Vincenza Fava con la collaborazione di Sergio Urbani.

Il Memoriale della Shoah di Tarquinia è un’esposizione permanente di carattere storicoartistico allestita presso “La Cittadella” dell’associazione umanitaria Semi di Pace onlus. Ospita un vagone merci degli anni Trenta, corrispondente ai carri ferroviari utilizzati per la deportazione nei lager nazisti, e la mostra “La Shoah in Italia. Persecuzione e deportazioni (1938-1945)”, diretta da Elisa Guida dell’Università degli Studi della Tuscia con la consulenza artistica di Edith Bruck.

Venerdì 24 agosto 2018, alle ore 21:00, l’esposizione farà da cornice al monologo “La ragazza che non sapeva inginocchiarsi”, scritto e interpretato dall’attrice Vincenza Fava con la collaborazione del regista Sergio Urbani. I testi sono tratti dal “Diario (1941-1943)” di Esther Hillesum, giovane olandese di origine ebraica assassinata ad Auschwitz il 30 novembre 1943. L’iniziativa ha ricevuto i patrocini di: Regione Lazio, Provincia di Viterbo, Comune di Tarquinia, Unione Comunità Ebraiche Italiane e Progetto Memoria.

Venerdì 24 agosto 2018, ore 21:00

Memoriale della Shoah La Cittadella, Località Vigna del Piano, snc – Tarquinia (VT)

INGRESSO A OFFERTA LIBERA

Per maggiori informazioni: 347 5846784 – memoriale@semidipace.org