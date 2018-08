“I bambini di Artcity”, un’iniziativa che unisce una visita guidata al museo etrusco allo spettacolo “Il fiore azzurro”

NewTuscia – TARQUINIA – Il 25 agosto, nel Museo Nazionale Archeologico di Tarquinia, a partire dalle ore 17,00, si svolgerà una visita guidata collegata allo spettacolo “Il Fiore Azzurro” previsto per le ore 19,00.

“I Bambini e Artcity” è inserito all’interno dell’iniziativa del Polo Museale del Lazio – Palazzo Venezia ArtCity ed è destinato alla fascia d’età tra i 3 e i 10 anni e alle famiglie. “I Bambini e ArtCity” è il nuovo progetto di educazione al teatro che struttura una correlazione organica tra l’esperienza della visita e quella della visione: sette siti culturali tra i più belli della regione ospitano sette spettacoli teatrali destinati alle nuove generazioni, tra i quali la città di Tarquinia. Per ogni appuntamento è prevista una particolare attività di accompagnamento alla visita e di introduzione allo spettacolo: tempi e pause da concedere allo sguardo dei bambini in una didattica della visione pensata come occasione di crescita condivisa e di educazione partecipata.

L’appuntamento è gratuito per i bambini mentre gli adulti possono accedere pagando il biglietto di ingresso al Museo, età consigliata dai 6 anni.

Per prenotazioni chiamare il numero 333/4954424, la visita prevede non più di 25 bambini.