Anche l’edizione 2018 di “di Tuscia un po’ ” prevede alcune collaborazioni con il Club per l’UNESCO Viterbo Tuscia

NewTuscia – BOLSENA – “Di Tuscia un po’ ” – la fiera dei prodotti agroalimentari di qualità che quest’anno si svolge a Bolsena dal 23 al 26 agosto – prevede alcune significative collaborazioni con il Club per l’UNESCO Viterbo Tuscia.

– Giovedì 23 agosto, in apertura della manifestazione

Alle 17,30 in Piazza San Rocco la Compagnia delle Lavandaie della Tuscia – uno dei progetti di maggior successo del Club per l’UNESCO Viterbo Tuscia – presenterà il suo nuovo spettacolo “Opera popolare – Lavar cantando”. La Compagnia delle Lavandaie della Tuscia, oltre ad essere stata inserita nel social movie Italy in a day di Gabriele Salvatores, è stata chiamata a partecipare, tra l’altro, al Jazz Up-Caffeina di Viterbo, all’ Umbria Folk Festival con una significativa presentazione presso l’Istituto Centrale per i Beni sonori e audiovisivi di Roma (ex Discoteca di Stato), al I° Festival Italiano di Permacultura e alla manifestazione ciclo-turistica La Carrareccia a Bolsena, al Grande Picnic in Vendemmia organizzato annualmente a Montecchio dall’Azienda vinicola Falesco di Riccardo Cotarella ed alla Maggiolata di Assisi. Ha partecipato a EXPO 2015, invitata da Coldiretti, per rappresentare le tipicità della Tuscia. E’ apparsa numerose volte in programmi televisivi (Linea Verde-Rai 1, Mezzogiorno in famiglia-Rai 2, TV 2000 etc).

Alle 18,30 verrà presentato il libro di Quirino Galli, “Miti e leggende del lago di Bolsena”, un testo importante e ormai introvabile, recentemente ristampato con la sola breve aggiunta di una premessa curata dal prof. Pietro Giuseppe Poli. Quirino Galli è antropologo, ha scritto numerosi saggi e ha condotto anche vari ed approfonditi studi relativi alla storia del Teatro, soprattutto medievale. E’ stato docente di Storia del Teatro e Teoria e prassi della messinscena presso l’Accademia di Belle Arti di Viterbo e assistente alla regia con Orazio Costa Giovangigli. Ha collaborato con il prof. Federico Doglio, fondatore del Centro di studi sul teatro medioevale e rinascimentale.

Nel corso della presentazione del libro di Quirino Galli le donne della Compagnia delle Lavandaie della Tuscia eseguiranno alcuni dei canti del lago raccolti e pubblicati da Simonetta Chiaretti nel libro-cd “Rama de rosa e ffronna de fior” (Annulli Editori). Partendo da Piazza San Rocco animeranno poi le vie del centro storico, le cantine sotterranee ed il lavatoio pubblico con le loro Lavate/cantate.

– Domenica 26 agosto

. alle 17,30 presso la libr’Osteria “Le Sorgenti”, verrà presentato il libro di Luciano Dottarelli “Riverberi. Di Tuscia e d’altro” (Annulli Editori). Il volume raccoglie scritti che affrontano argomenti tra loro molto diversi. Bastano alcuni titoli per dare un’idea della varietà degli argomenti affrontati: “Coltivare l’umanità. Il Genius Loci filosofico della Tuscia e l’Arte dei giardini”, “Petere Romam: Orvieto e l’Etruria sul cammino di Freud verso la psicoanalisi”, “Il cibo, l’amore e l’anima”, “Musonio Rufo e il Festival italiano di Permacultura a Bolsena”, “Se ne è andato un ragazzo di 95 anni. In memoria di Alessandro Fioravanti”, “Ricordo di Mario Alighiero Manacorda”, “Un amore profondo e ostinato per l’anima della Tuscia. Ricordo di Pasquale Picone”, “L’universalità concreta di Ernesto Balducci”.

A unificare testi così diversi, lo sguardo filosofico e la Tuscia che – direttamente o indirettamente – risuona nel libro attraverso descrizioni di luoghi, conferenze, recensioni di libri o ricordi di persone che esistono in altra compresenza.

Per l’intera durata della manifestazione “Di Tuscia un po’” saranno aperti, negli spazi più suggestivi del centro storico, numerosi punti di ristoro con cibo da asporto: ombrichelli all’aglio rosso di Proceno, latterini fritti, patatine al finocchietto selvatico, fiori di zucca fritti, fagioli borlotti, farro e coregone affumicato, panini con porchetta, salumi, formaggi di pecora, gelato con ricotta e cannella e tante altre specialità.

Per dissetarsi: percorso di degustazione dei vini delle migliori cantine del territorio.