Stella Azzurra Viterbo ed Ants: un progetto comune per far crescere i giovani

NewTuscia – VITERBO – Pallacanestro Stella Azzurra Viterbo ed ANTS consolidano ulteriormente la loro collaborazione per la prossima stagione attraverso un accordo che porterà le due storiche società viterbesi ad una gestione maggiormente incentrata alla crescita dei propri settori giovanili.

Nei giorni scorsi si sono tenuti incontri tra i rispettivi staff tecnici per mettere a punto strategie, organizzazione ed un progetto condiviso che nelle intenzioni delle dirigenze porterà un ulteriore incremento qualitativo per le “cantere” delle due più importanti realtà cestistiche provinciali.

I successi in campo nazionale e le numerose ottime giocatrici plasmate dalla famiglia Scaramuccia in tantissimi anni di successi nell’attività femminile, così come il nuovo ruolo di responsabile tecnico dell’intero settore giovanile affidato quest’anno dalla dirigenza della Stella a coach Umberto Fanciullo, rappresentano il punto di partenza fondamentale per creare anche a Viterbo quella sinergia tra società che è la base di una programmazione mirata ad una vera crescita di base del basket locale, obiettivo oggi primario e sempre più importante per tutte le associazioni sportive che vogliano fare sport ad interessanti livelli agonistici.

E proprio su questa linea si va inoltre a consolidare anche la collaborazione tra il settore minibasket di ANTS e la BLUE STAR di Lillo Ferri, a dimostrazione di un’unità di intenti fortemente voluta e che non può fare che molto bene alla ulteriore crescita, numerica e qualitativa, del basket della Tuscia.