Sport’n’Roll chiude in bellezza: di scena cartoni animati a ritmo rock e lo spettacolo dei giochi in piazza

NewTuscia – TARQUINIA – Ultimo atto per Sport’n’Roll a Tarquinia Lido: anche la parentesi agostana volge al termine, non senza adrenalina e appuntamenti immancabili.

Sul lungomare tarquiniese, infatti, è crescente la curiosità per cimentarsi con Street Billiard e Foot Darts, rispettivamente biliardo e freccette da giocare con i piedi e con palloni da calcio. Così come forte è l’attesa per le finali, sabato sera, del torneo 3vs3 di calcio nella gabbia. Per la musica, di scena alle 22 The Sofa Band in piazza dello sport, mentre a piazza della Cantera attesa per i Cartoon Shock, che riprodurranno in salsa rock le sigle di successo dei cartoni animati, facendo in parte da cornice al Carnevale dei bambini ideato dall’Assessorato allo Spettacolo.

