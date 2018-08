Previsioni del tempo per Viterbo, Lazio e Italia del 18/08/2018

Viterbo

Acquazzoni e temporali specie nelle ore pomeridiane sabato, con fenomeni localmente intensi. Piogge in esaurimento dalla serata con cieli sereni o poco nuvolosi. Domenica si rinnovano condizioni di tempo instabile, con possibili acquazzoni spe cie tra il pomeriggio e la sera, più asciutto al mattino e poi nuovamente dalla nottata. Temperature comprese tra +17°C e +33°C.

Lazio

Tempo instabile al pomeriggio con acquazzoni e temporali anche intensi sugli Appennini e sulle zone limitrofe. Piogge anche in serata con un locale interessamento delle coste, tempo asciutto nuovamente dalla nottata. Anche domenica l’instabilità pomeridiana sarà protagonista con fenomeni anche intensi specie sulle zone interne, più asciutto sul litorale.

Italia

Instabilità pomeridiana protagonista al Nord Italia con acquazzoni e temporali specie sulle Alpi e sugli Appennini localmente intensi. Precipitazioni in esaurimento in serata, tempo più asciutto su coste e pianure con cieli sereni o poco nuvolosi. Giornata caratterizzata da acquazzoni e temporali anche di forte intensità a partire dalle ore pomeridiane al Centro, con precipitazioni sia sugli Appennini che sulle zone limitrofe in estensione localmente alle coste Tirreniche o Adriatiche. Tempo nuovamente asciutto in nottata. Tempo instabile a partire dal pomeriggio sulle regioni meridionali con fenomeni di forte intensità diffusi sia sui settori Peninsulari sia su quelli Insulari. Piogge sparse sulle zone interne e sulle coste anche in serata, tempo in miglioramento dalla notte.

Temperature stazionarie o in leggero aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi.