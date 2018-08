Parte la stagione della Virtus Acquapendente con un pensiero a Genova

NewTuscia – ACQUAPENDENTE – “In questi giorni in cui con la mente ed il cuore siamo vicinissimi alla gente di Genova abbiamo attivato una strategia gestionale che si pone come obiettivo una sorta di globale ringiovanimento rosa”. A dieci giorni dall’inizio ufficiale della preparazione la Virtus Acquapendente (Campionato regionale di Seconda Categoria) vuole immediatamente dimenticare la mestissima retrocessione dello scorso anno. Girando pagina.

“Partiremo dalla panchina”, sottolineano in un comunicato. “In cui siederà il navigato tecnico Marco Spano. Che ha deciso di sposare il nostro progetto di costruire un organico di lottare per la vittoria finale. Alcune pedine sono state già inserite. I nostri pali saranno difesi da Leonardo Palla, che dopo aver militato lo scorso anno nel Latera (Campionato di Prima Categoria) e superato un brutto infortunio ritorna nel paese che gli ha dato i natali. Dalla Polisportiva Vigor Acquapendente (Campionato di Promozione) arrivano Michael Nardini e Matteo Bedini, pedine fondamentali di una C ategoria Juniores guidata da Mister Angelo Pagliacci che ha trionfato nel Campionato viterbese approdando al regionale. Dalla formazione della Laurentina (Terza Categoria Viterbese) sono arrivati Luca Serafinelli e Francesco Sarti. Ed infine, è ufficiale il ritorno all’attività dopo un infortunio del centrocampista offensivo Gabriele Bigerna”.

Per una squadra che disputerà le gare casalinghe il Sabato pomeriggio allo Stadio “Dario Dante Vitali” il post-ferragosto annuncia un radiomercato sempre in sintonia. Notizia ufficiosa, infatti, che lo staff del Presidente Bruno Bacchi sia sulle tracce di Leonardo Cesaretti. Che, seppur con qualche anno sabbatico sulle spalle per avviare nel migliore dei modi la carriera universitaria, potrebbe rispondere positivamente alla richiesta di entrare in un gruppo in cui sostanzialmente è calcisticamente cresciuto. Il passo da questa cosiddetta “chiacchiera da bar” a dichiarazioni ufficiali è davvero poco: “Il nostro mercato entra nel vivo”, sottolineano ufficialmente dalla Società: “Stiamo infatti definendo altri nuovi arrivi. E al più presto verranno comunicati gli ultimi acquisti per completare la rosa. Poi penseremo eventualmente alle cessioni. Il nostro Direttore Sportivo è ritornato da un meritatissimo periodo di ferie. E per l’inizio della preparazione (ndr Lunedì 27 Agosto) il puzzle -rosa sarà quasi al completo”.