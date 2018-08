NewTuscia – VITERBO – Torna il parco giochi in occasione delle feste di Santa Rosa. L’area interessata riguarderà la zona destinata a parcheggio libero del nuovo Tribunale (lato sinistro) e adiacente a via Torricelli.

Per tale occasione, con apposita ordinanza del Comando di Polizia Locale (n. 382/2018), sarà istituito il divieto di sosta con rimozione, in entrambi i sensi di marcia, in via Torricelli, dal 24 agosto al 13 settembre.