I nuovi organi sociali di Assolidi Tarquinia

NewTuscia – TARQUINIA – Assemblea annuale di Assolidi Tarquinia tenutasi il giorno 27 Luglio ha eletto, come da programma all’Ordine del giorno, i nuovi componenti del Direttivo e del Collegio dei Garanti – Revisori dei Conti; al termine della riunione il Presidente uscente fu incaricato di convocare entro quindici giorni i nuovi organi sociali per procedere alla nomina delle cariche di rappresentanza, governo e garanzia previste dallo Statuto. La programmate riunioni si sono svolte in successione la sera di Mercoledì 7 Agosto.

Gli eletti del Collegio dei Garanti – Revisori dei Conti con votazione unanime hanno riconfermato alla unanimità quale Presidente Massimiliano Viscarelli ed eletto componenti effettive Daniela Sensini e Susanna Granieri. Al Collegio dei Garanti-Revisori spetta il delicato compito della ammissione dei nuovi soci e della verifica della correttezza della tenuta del registro-cassa e del bilancio preventivo e consuntivo della Associazione.

Gli undici eletti del Direttivo hanno riconfermato alla unanimità quale Presidente della Associazione Pierpaolo M. Rosati, e come segretario Antonio Testaguzza, tesoriere Lorenzo Befani ed eletto Vice Presidente Marco Felici. Oltre le cariche previste dallo Statuto, sono state attribuiti incarichi per la rappresentanza diretta delle diverse zone del territorio (S.Agostino, S.Giorgio, Borgo delle Saline, Lido, Comprensorio di Marina Velca e Spinicci) in conformità alla vocazione comprensoriale della Associazione; ognuna delle persone specificatamente incaricata si farà portatrice delle istanze del territorio di cui è rappresentante. E’ stata formalizzata la costituzione della redazione interna che curerà il blog pubblicato sul sito web della Associazione, i comunicati stampa e la gestione della presenza di Assolidi sui principali social network.

Sono stati confermati i gruppi di lavoro che hanno operato durante lo scorso anno sociale, un particolare ringraziamento è stato rivolto ai componenti del gruppo “eventi conviviali” che ha ottimamente operato attraverso la organizzazione di sette momenti di positiva aggregazione sociale. Se oggi sul litorale si inizia a respirare aria di vera comunità sociale lo si deve anche a questo gruppo di volontari che hanno permesso, col loro impegno, l’incontro e la reciproca conoscenza di persone fino a quel momento sconosciute tra loro e che ora si ritrovano a cadenza mensile per consumare un semplice pasto, per assistere a delle interessanti conferenze, ma , soprattutto per condividere una serata all’insegna della amicizia.

Il prossimo anno sociale vedrà Assolidi intensificare le attività di lungo le consuete tre principali linee di azione : consolidamento della identità di comunità sociale dei residenti, stimolo delle Autorità per la soluzione delle questioni critiche che penalizzano il litorale e massima diffusione di corrette notizie ed informazioni, anche col fine della valorizzazione delle eccellenze locali.

Assoldi Tarquinia