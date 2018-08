Denunciato spacciatore a Tarquinia

NewTuscia – TARQUINIA – Continuano incessanti i controlli della stazione carabinieri di Tarquinia per rendere serene le giornate di ferragosto ai fruitori dei luoghi di vacanza.

Ieri, durante un controllo di profondità effettuato in via dei Tritoni, è stato controllato un cittadino italiano di 40 anni e, perquisito, è stato trovato in possesso di quasi un grammo di eroina: a seguito della perquisizione domiciliare è stato trovato il materiale per il confezionamento delle dosi.

Lo spacciatore è stato quindi condotto in caserma e denunciato.

Nell’ ambito della stessa operazione è stata segnalata alla prefettura di Viterbo quale assuntrice una ragazza di Tarquinia di 35 anni trovata in possesso di 0,5 grammi di hashish.