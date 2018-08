Concerto delle sorelle musiciste Daniela e Raffaella Sabatini dedicato alle vittime del tragico evento di Genova

NewTuscia – VITERBO – Raccoglimento, commozione ed infine scroscianti e prolungati applausi hanno siglato a Viterbo alla Sala Mendel del Convento dei Padri Agostiniani l’ evento musicale tenuto dall’ Ensemble “Ut Unum Sint -Strumenti di Pace” nel “Concerto di Ferragosto”, momento culminante della rassegna “Viterbium in Musica” e che ha visto la prima esecuzione mondiale della solenne “Messa Giubilare in onore della Madonna della Quercia” scritta dalla celebre pianista e compositrice Daniela Sabatini, in cui si è ammirata la superba arte interpretativa dell’ autrice e della sorella, la violinista Raffaella Sabatini. Internazionalmente note per il loro inconfondibile stile musicale che le vede unire la loro missione artistica rispettivamente come pianista e violinista alla loro vocazione religiosa di Terziarie francescane e ad un grande impegno sociale le sorelle Daniela e Raffaella Sabatini, hanno dedicato il concerto alle vittime del crollo avvenuto alla vigilia di Ferragosto del ponte Morandi a Genova.

Al tragico evento è ispirata inoltre la composizione di Daniela Sabatini “Requiem genovese” con cui si è aperto l’ intero concerto; un’opera di grande genialità ed ispirazione creativa scritta “di getto” dall’autrice appena appresa la drammatica notizia, e che traduce in musica l’infinito quanto straziante dolore per quanti hanno perso la vita, culminando quale preghiera di speranza e di affidamento nella trasfigurazione musicale dell’ “Inno alla Madonna della Guardia”Patrona di Genova e della Liguria. Così le sorelle Sabatini hanno introdotto il loro concerto ed il “Requiem genovese” che si pongono in assoluto quali primi omaggi musicali e compositivi in onore delle vittime del 14 agosto: “Nella Solennità dell’ Assunta, affidiamo alla Beata Vergine Maria le anime di tutte le vittime del tragico crollo di ieri sul viadotto Polcevera ed affidiamo alla sua materna protezione tutti i feriti, i sopravvissuti, i soccorritori e tutti i familiari ed amici di chi non ce l’ ha fatta. I nostri cuori sono con loro, uniti nella preghiera, ed è in omaggio alle vittime che dedichiamo questo nostro concerto e la nostra serie di iniziative musicali “Un Piano per Genova” quale primo segno per portare in musica la nostra solidarietà ad una città ancora una volta ferita ma che sa sempre, come dimostrato anche in queste ore, superbamente rialzarsi, trafitta ma mai sconfitta.”