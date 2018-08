XXXVI Sagra dell’Agnello a Bujone – Ceniamo Insieme (17-18-19-20 agosto 2018 – Valentano)

NewTuscia – VALENTANO – XXXVI Sagra dell’Agnello a Bujone – Ceniamo Insieme

17-18-19-20 Agosto 2018

Nella splendida cornice della Rocca Farnese in Piazza della Vittoria, torna l’appuntamento con la Sagra dell’Agnello a Bujone “Ceniamo Insieme”. Giunti alla XXXVI edizione, la Sagra si svolgerà in quattro serate a partire dal venerdì 17 agosto sempre all’insegna del prodotto genuino e dell’allegria, con musica per tutti e mercatino di prodotti artigianali locali.

Venerdì 17 agosto spettacolo musicale con la ROBERTO GALLETTI BAND

Sabato 18 agosto spettacolo musicale con i TRIFOLK

Domenica 19 agosto spettacolo musicale con la BAND IL TIZIANO

Lunedì 20 agosto intrattenimento musicale con i TRE PAZZI AVANTI

Apertura Stand gastronomici dalle 19,30

www.prolocovalentano.it

https://www.facebook.com/pages /Pro-Loco-Valentano/9352736865 16379

Info e prenotazioni: info@prolocovalentano.it – Tel. 349.5199479 Leonardo