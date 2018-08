A Torre Alfina seconda tappa della Uisp beach Volley Circuito 2018

NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Si è conclusa nella Frazione di Torre Alfina la seconda tappa della Uisp beach Volley Circuito 2018. “Il Torneo”, sottolinea a termine evento Carlo Tomassoni, “organizzato da Marco Mazzocchini del Comitato Uisp di Viterbo con l’Officina Arti e Mestieri di Acquapendente-Alfina, ha visto sfidarsi durante la settimana ben nove squadre miste composte da quattro giocato ri ciascuna Al termine dei Gironi si sono classificate per la final four le squadre da Zero a Centro, i Saetta McQueen, DDL, e Fava di Nepi.

A spuntarla nella finalissima sono stati Alessandra Arlechino, Marco Stella, Giulio Massi e Diego Bandini della Squadra Zero a Cento che hanno superato per 2-0 i Saetta McQueen. Premio per la squadra più folcloristica alla Banda del Buco. Grande partecipazione, come tutti gli anni, degli appassionati della pallavolo della zona che oramai rendono questo evento una tappa fissa e importante del panorama sportivo locale. Un ringraziamento particolare a tutti i ragazzi dell’organizzazione di Torre Alfina ed al Comune di Acquapendente che rendono possibile tutto ciò. L’ultima tappa si svolgerà Sabato 1 Settembre allo Sporting Village di Soriano nel Cimino.