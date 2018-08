Sport’n’Roll: a Tarquinia Lido tempo di finali, tra beach volley e calcio

NewTuscia – TARQUINIA – Ultimi giorni, ultimi momenti di divertimento per l’estate di Sport’n’Roll a Tarquinia Lido: per le strade e le spiagge della località balneare tarquiniese ancora musica e eventi sportivi.

Venerdì 17 agosto entrano nel vivo le sfide 3 contro 3 a calcio nella gabbia: dopo le giocate dei giovani calciatori, tocca ai grandi vivere due giorni di torneo ad alto tasso di spettacolo e divertimento. E sull’altro lato della strada volge al termine, con le finali, il torneo di Beach Volley, tappa tarquiniese 2018 del Beach Volley Summer Tour.

Alle 21 e 45, poi, nella piazzetta di Benvenuto, l’Associazione Fatamorgana sarà protagonista di un’esibizione di arti marziali, mentre in piazza della Cantera si terrà una lezione gratuita di pilates.

Continua, intanto, il divertimento con i giochi sportivi, grande novità dell’edizione 2010 in piazza dello Sport il Foot Darts, il gioco delle freccette giocato con la palla, i piedi ed un bersaglio gigante, mentre a piazza degli Eventi si gioca a Street Billiard con maxi buche e un enorme tavolo da biliardo.

Non mancano gli appuntamenti con i concerti: alle 22, in piazza dello Sport, il live dei British Invasion; mentre alle 22 e 30, in piazza della Cantera, sul palco saliranno i The Clover. Altre informazioni potranno via via reperite sui canali social – Instagram e Facebook – di Sport’n’Roll.

Sport’n’Roll è organizzato dalla ProLoco Tarquinia con il patrocinio del Comune di Tarquinia e la collaborazione di Assotur, Sib, Evensound, Domus Artis, Cag e Camping Village Riva dei Tarquini.