San Lorenzo Nuovo, in pieno svolgimento la Sagra degli Gnocchi

di Serena Biancherini

NewTuscia – SAN LORENZO NUOVO – E’ nel pieno svolgimento la Sagra degli Gnocchi a San Lorenzo Nuovo. Oggi ha inizio la seconda metà della settimana di festa, che iniziata l’11 agosto con la fiera del patrono, si concluderà domenica 19, con un bilancio, finora, molto positivo.

La Pro San Lorenzo ha organizzato la quarantunesima edizione della Sagra, che nonostante il maltempo degli ultimi due giorni è stata molto affollata. Le serate iniziano con la gente che prende posto e si prepara ad ordinare scegliendo tra diversi tipi di gnocchi – al pesto, al ragù, vodka e burro e salvia – oltre ad altri cibi come prosciutto e melone, cocomero, fagioli con le cotiche, salsicce alla brace, trippa e patatine fritte, per poi fare un giro tra le bancarelle del mercatino in via Umberto I.

Per i bambini, nella Piazza sono presenti giochi come la pesca e il tiro a segno, mentre l’orchestra inizia a suonare solo intorno alle 9.30, per dare modo alle persone di mangiare tranquillamente e conversare prima della musica. Una novità di quest’anno è l’ampliamento della cucina arrivata a 108 mq, contro i 72 della scorsa edizione.

Dunque, musica, buon cibo e divertimento per paesani e turisti!