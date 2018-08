A piedi in tutta Italia, accolto a Bassano Romano

NewTuscia – BASSANO ROMANO – Passione, amore per la vita e grande forza di volontà. Queste le emozioni e le sensazioni che Alessandro Bellière regala appena lo incontri. E’ arrivato a Bassano Romano per la sua tappa numero 78. Una delle tante tappe in giro per l’Italia, partendo da Genova per arrivare a Palermo. Giunto alla sua quinta sfida, Alessandro Bellière percorrerà quest’anno 4.245 chilometri a piedi e quando arriverà a Palermo il prossimo 24 ottobre festeggerà il suo 85° compleanno.

Giunto a Bassano Romano, Bellière è stato accolto in sala consiliare dall’Amministrazione Comunale del Sindaco Emanuele Maggi e da una rappresentanza del Consiglio Comunale dei Giovani. E’ stata l’occasione pe r raccontare le sue esperienze e i motivi che lo hanno spinto dal 2013 ad affrontare queste sfide.

“Cinque anni fa – ha detto Alessandro Bellière – ho deciso di iniziare questo viaggio a piedi in giro per l’Italia con il desiderio di avvicinare il Nord ed il Sud della nostra Italia. Dall’altra parte mi piace trasmettere quell’atteggiamento positivo verso la vita che consente di invecchiare bene”.

“E’ stato un grande onore ospitare Bellière, – ha commentato invece il Sindaco Emanuele Maggi – una persona che riesce subito a trasmettere messaggi positivi con cui abbiamo condiviso l’importanza di uno stile di vita sano e l’amore verso il nostro Paese”.

Al termine dell’incontro, Alessandro Bellière è stato accompagnato dall’Assessore Yuri Gori in una visita guidata al centro storico e al Monastero San Vincenzo dove ha ammirato anche la Statua del Cristo Risorto di Michelangelo Buonarroti.