Ischia di Castro, domenica 19 agosto il XXXII Gran Premio per Carrettelle

ISCHIA DI CASTRO – Tutto pronto ad Ischia di Castro per il XXXII Gran Premio per Carrettelle.

La manifestazione, organizzata dal Comitato Carrettelle, con il patrocinio del Comune di Ischia di Castro e la collaborazione della Pro Loco e dell’Associazione AMA, si svolerà domenica 19 agosto 2018 alle ore 15.00, mentre il giorno precedente, sabato 18 agosto alle ore 21.00, si svolgeranno le prove ufficiali. Il percorso prende il via dalla discesa di Via Roma, attraversa il centro storico e si conclude in Piazza Regina Margherita.

Le Carrettelle sono, nella tradizione ischiana, dei veicoli realizzati artigianalmente che sfruttano, per prendere velocità, la pendenza naturale delle stradine del centro storico. Le Carrettelle nascono negli anni 80’, e la versione moderna si è evoluta da quello che era il passatempo dei giovani di quell’epoca, che le costruivano a partire dai cuscinetti delle automobili: oggi, questi veicoli hanno raggiunto un grado di velocità e sicurezza tale da meritare la costituzione di un Gran Premio che riunisce l’intero paese e promette ogni anno nuove emozioni.