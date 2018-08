Danno fuoco a cassonetto nell’isola ecologica di Valentano: a giudizio

NewTuscia – VALENTANO – Durante la notte del 7 agosto, presso l’ isola ecologica di Valentano, era stato dato fuoco ad un cassonetto che era stato completamente incendiato rischiando di espandersi presso l’ intera isola ecologica.

Immediate le investigazioni della stazione dei carabinieri di Valentano, che a seguito di incroci informativi e con i riscontri delle immagini di varie telecamere, hanno stretto il cerchio ed individuato il piromane in un 38 enne di Valentano, che oggi è stato denunciato in procura a Viterbo dove dovrà rispondere di incendio e danneggiamento a seguito di incendio.