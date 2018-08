Viterbese, al via la campagna abbonamenti “DAI VITERBO CARICA!!!”

NewTuscia – VITERBO – La AS Viterbese Castrense comunica che da Venerdì 17 Agosto 2018, prenderà il via la campagna abbonamenti “DAI VITERBO CARICA!!!” valida per la stagione sportiva 2018/19.

Questi i prezzi per ogni settore:

TRIBUNA VIP INTERO: euro 375,00

TRIBUNA VIP RIDOTTO UNDER 14 (nati dopo il 01/01/2005) DONNE E OVER 65 (nati entro il 31/12/1952): euro 260,00

TRIBUNA CENTRALE INTERO: euro 255,00

TRIBUNA CENTRALE RIDOTTO DONNE E OVER 65 (nati entro il 31/12/1952) DONNE E OVER 65 (nati entro il 31/12/1952): euro 165,00

TRIBUNA CENTRALE UNDER 14 (nati dopo il 01/01/2005): Euro 65,00

CURVA INTERO: euro 125,00

CURVA RIDOTTO DONNE E OVER 65 (nati entro il 31/12/1952): euro 80,00

CURVA RIDOTTO U14 (nati dopo il 01/01/2005): euro 55,00

Gli abbonamenti potranno essere sottoscritti presso le seguenti filiali della Banca di Viterbo – Credito Cooperativo:

Agenzia di Sede Via Polidori 72 – Viterbo

Agenzia n. 1 Via T. Carletti 25 – Viterbo

Agenzia n. 2 Via Villanova 50/a – Viterbo

Agenzia n. 3 La Quercia Piazza del Santuario 1 – Viterbo

Agenzia n. 4 Piazza S. Faustino 6/a – Viterbo

Agenzia n. 5 Via Monte Cimini, 15 – Viterbo

Agenzia n. 6 Via Vico Quinzano, 2 – Viterbo

Agenzia n. 7 Via Teverina 5/a – Viterbo

Le filiali osserveranno i seguenti orari: dalle ore 8,30 alle ore 13,40 e dalle 14,40 alle 15,40, dal lunedì al venerdì.

L’abbonamento è valido per le gare interne della Viterbese Castrense e non sarà invece utilizzabile per le giornate gialloblu.

Da giovedì 17 Agosto 2018 a venerdì 24 agosto 2018 la campagna abbonamenti sarà riservata ai vecchi abbonati, che, presentando la ricevuta dello scorso anno, avranno diritto di prelazione per confermare il proprio posto allo stadio.

La libera vendita degli abbonamenti sarà aperta a tutti i supporter della Viterbese Castrense dal giorno 27 Agosto 2018.

RICORDIAMO A TUTTI CHE PER ABBONARSI NON E’ PIU’ NECESSARIA LA TESSERA DEL TIFOSO E CHE LA RICEVUTA CHE VI VERRA’ CONSEGNATA, PUR RIMANENDO VALIDA, SARA’ POI SOSTITUITA DA 1 CARD ABBONAMENTO.

AS Viterbese Castrense