Sul lago di Bolsena il giovane Lorenzo Vanni si aggiudica il trofeo Memorial “Rodolfo Faina”

NewTuscia – BOLSENA – Domenica 12 agosto si è svolta nel lago di Bolsena l’undicesima edizione del Premio Memorial dedicato all’artista “Rodolfo Faina”, la regata velica della classe “Optimist” organizzata dal Club Nautico di Capodimonte (CNC) e riservata ai ragazzi che nel corso dell’estate hanno frequentato i corsi di vela o svolgono attività preagonistica e agonistica.

Ad aggiudicarsi il trofeo è stato il giovane atleta Lorenzo Vanni del Club Nautico Capodimonte al termine di tre impegnative ed entusiasmanti prove, secondo posto per Tobia Piperno e terzo gradino del podio per l’atleta di Marta Luigi Maurizi. Al quarto posto a pari merito l’esordiente Andrea Montechiarini, Leonardo Morellini, Ivan Artese, Leonardo Gerunzi e Alessandro Scarrocci.

I ragazzi si sono dati battaglia fino alla linea di arrivo nel pieno rispetto del Regolamento di Regata, rendendo testimonianza dell’ottimo lavoro svolto dall’istruttore FIV Alessandro Manciati e dall’allenatrice di classe Giulia Dolera.

Prima di dare il via alla regata il presidente del Comitato di Regata designato dalla FIV Giuseppe Fabri ha richiamato i regatanti, i componenti della giuria, gli assistenti di regata e i componenti della squadra agonistica del CNC a osservare un minuto di silenzio in onore di Piero Carosi, socio storico del Club, ideatore e promotore del trofeo “Rodolfo Faina” scomparso nei giorni scorsi. Il presidente del CNC Massimo Paccosi ha così commentato: “E’ questo il modo per salutare e celebrare Piero: dando continuità a questa sua iniziativa che vuole promuovere lo sport della vela proprio tra le giovani generazioni”.

Questi i prossimi appuntamenti per il Club Nautico Capodimonte: Il 23 settembre regata zonale classe “420” e Trofeo “Giorgio Schirripa” con la partecipazione di giovani diversamente abili; il 29 e 30 settembre regata zonale per la classe “Optimist” dove è prevista la presenza di circa 200 imbarcazioni con ragazzi tra i 9 e i 14 anni; il 14 ottobre regata zonale classe L’Equipe; il 20 e 21 ottobre regata zonale classe “29er” e regata nazionale classe “Equipe”.

Inoltre il prossimo 4 settembre i ragazzi della quadra agonistica del CNC partiranno per Loano per prendere parte al campionato nazionale classi in doppio con 7 equipaggi di cui 3 per la classe “420” e 4 per la classe “L’Equipe”.