Ronciglione, appuntamento con Acquaspeed

NewTuscia – RONCIGLIONE – Restare a Ronciglione ad agosto non è mai stato così divertente. Da venerdì 17 a domenica 29 in Via dll’Ospedale consorziale, verrà istallato un grande scivolo d’acqua urbano di 50 metri su cui potersi divertire a scivolare a tutta velocità con ciambelle e canotti.

L’iniziativa è promossa dal Comune di Ronciglione in collaborazione con la società Urban River, che ogni anno fa tappa in diversi paesi d’Italia con il proprio tour acquatico.

Lungo scivolo urbano, ineramente realizzato in PVC, ed imbottito per garantire il massimo confort, scorrerà un getto continuo di acqua e sapone e, tutti, grandi e piccini, potranno provare l’ebrezza di scendere a grande velocità, ma in assoluta sicurezza.

Comune di Ronciglione