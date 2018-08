Ponticello delle Saline già arrugginito

NewTuscia – TARQUINIA – Come in molti ci hanno segnalato e come noi stessi abbiamo constatato piú e piú volte, il ponticello delle Saline, quel ponticello che per mesi abbiamo richiesto e che é arrivato solo a giugno inoltrato, é giá ridotto ad essere un blocco di ruggine. Peraltro, ha iniziato ad arrugginire praticamente subito, e giá da metá luglio versa nelle presenti condizioni.

Di certo, non ci si aspettava che un ponte provvisorio costato così tanto ed arrivato dopo tanta attesa facesse questa fine in neanche un mese.

Che non si dia la colpa all’artigian o che ha realizzato l’opera, semplice esecutore e di certo non responsabile: probabilmente l’errore sta infatti nei materiali utilizzati, o nella mancata zincatura a caldo delle parti in ferro… ma questo lo lascia

mo dire a persone più esperte di noi.

Ora ció che importa é che i bagnanti appoggino le mani sul ferro arrugginito, che macchia del tipico colore aranciato al minimo sfioramento; di certo, quando parlavamo di riqualificazione e sicurezza non ci aspettavamo questo.