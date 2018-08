La Festa del Peperoncino ArgenPic 2018: il programma completo con tutti i dettagli

NewTuscia – TARQUINIA – Una festa raddoppiata, in termini di giorni ed eventi, quella che gli organizzatori di ArgenPic stanno proponendo a Tarquinia Lido in provincia di Viterbo sulle sponde del Mar Tirreno. Il peperoncino è di scena in tutte le salse presso l’Area Eventi della Pineta AVAD dal 16 al 19 e dal 23 al 25 agosto. In una girandola di avvenimenti si alternano situazioni che dal piano culturale con un concorso che coinvolge scrittori, poeti, giornalisti, attori, disegnatori e fotografi impegnati nell’approfondire i temi legati al piccante finiscono con il coinvolgere residenti e turisti in corsi gratuiti teorico-pratico sul peperoncino e degustazioni di varietà nazionali e straniere, mostre di vignette satiriche, cene ed animazioni, gare di mangiatori, intrattenimenti folcloristici e canti popolari, stand di prodotti tipici locali ed informativi a carattere scientifico. Non mancheranno momenti di approfondimento su temi sociali di scottante attualità, proiezioni di cortometraggi e presentazione di libri da quelli più soft a quelli più hard in compagnia del Genio della Satira Piccante, del Diabolik del Peperoncino Calabrese, i Fumettisti di ArgenPic e di Mister Piccante 2018.

—

PROGRAMMA

FESTA DEL PEPERONCINO “ARGEN PIC” 2018

4ª EDIZIONE – dal 16 al 19 AGOSTO e dal 23 al 25 AGOSTO

Tutte le manifestazioni, le cene e le premiazioni dei Concorsi ArgenPic si svolgeranno a Tarquinia Lido (VT) presso Area Eventi Pineta AVAD di Lungomare dei Tirreni

Il corso gratuito teorico-pratico sui peperoncini si svolgerà presso

Azienda Sperimentale ARSIAL di Tarquinia in Loc. Portaccia

L’Anteprima Presentazione Cortometraggi Premio Culturale ArgenPic

si svolgerà il 23 Agosto presso il Cinema Etrusco in Tarquinia-Centro Storico

– GIOVEDÌ 16 AGOSTO – Area Eventi Pineta AVAD di Tarquinia Lido

ore 17,00 • Inaugurazione ArgenPic 2018 – 4ª Edizione

Iscrizioni al corso gratuito teorico-pratico sul peperoncino ed alla visita guidata al campo

dimostrativo dell’ARSIAL

Apertura 2ª Mostra-Concorso Pianta di Peperoncino più Bella

Apertura Stand Gastronomico nel Castello del Borgo dell’Argento

nel Castello del Borgo dell’Argento Apertura Mercatino con stand espositivi di Peperoncino e Prodotti Tipici Locali

Apertura Spazio Informativo sul Peperoncino (Caratteristiche, Curiosità, Photo Gallery) a

cura dell’ ARSIAL

Apertura Area Giochi ed intrattenimento per bambini

Apertura Visual ArgenPic – Mostra elaborati (Fotografie e Vignette) presentati al Premio

Culturale ArgenPic

ore 18,00 • Cerimonia di Premiazione del Premio Culturale ArgenPic 2018 (3ª Edizione)

per le Sezioni Giornalismo – Poesia – Racconti – Libri inediti

Presidente Onorario Osvaldo Bevilacqua – Madrina Anna Moroni

Con la partecipazione dei finalisti e dei componenti delle Giurie Tecniche presiedute da

Antonio Bartalotta dell’Accademia Italiana del Peperoncino Pres. di Ipse Dixit Roma e dalla

Giornalista, Autrice e Regista Televisiva, Mariangiola Castrovilli.

ore 19,50 • Assaggi gratuiti di varietà di peperoncini italiani e esteri

ore 20,00 • Inizio della Cena piccante e non allo Stand Gastronomico del Borgo dell’Argento

Ore 21.00 • Musica e Canti Popolari con il trio “Le tre meno un quarto”

– VENERDÌ 17 AGOSTO – Area Eventi Pineta AVAD di Tarquinia Lido

ore 17,00 • Apertura 2ª Mostra-Concorso Pianta di Peperoncino più Bella

Iscrizioni visita guidata gratuita al campo dimostrativo di peperoncini dell’ARSIAL

Apertura Stand Gastronomico nel Castello del Borgo dell’Argento

nel Castello del Borgo dell’Argento Apertura Mercatino con stand espositivi di Peperoncino e Prodotti Tipici Locali

Apertura Spazio Informativo sul Peperoncino (Caratteristiche, Curiosità, Photo Gallery) a

cura dell’ ARSIAL

Apertura Area Giochi ed intrattenimento per bambini

Apertura Visual ArgenPic – Mostra elaborati (Fotografie e Vignette) presentati al Premio

Culturale ArgenPic

ore 18,00 • I Peperoncini: «Conoscerli, Coltivarli e Riprodurli»

Prima Lezione del corso di base teorico-pratico presso Azienda Sperimentale ARSIAL di

Tarquinia in Loc. Portaccia

ore 18,15 • Cerimonia di Premiazione del Premio Culturale ArgenPic 2018 (3ª Edizione)

per la Sezione Libri Editi

Presidente Onorario Osvaldo Bevilacqua – Madrina Anna Moroni

Con la partecipazione dei finalisti e dei componenti della Giuria Tecnica presieduta da

Annamaria Vinci del Corriere di Viterbo e Docente di Lettere all’ IIS Vincenzo Cardarelli

ore 19,50 • Assaggi gratuiti di varietà di peperoncini italiani e esteri

ore 20,00 • Inizio della Cena piccante e non allo Stand Gastronomico del Borgo dell’Argento

Ore 21.00 • Musica ed allegria con le animazioni di Alessandro

– SABATO 18 AGOSTO – Area Eventi Pineta AVAD di Tarquinia Lido

ore 17,00 • Apertura 2ª Mostra-Concorso Pianta di Peperoncino più Bella

Iscrizioni visita guidata gratuita al campo dimostrativo di peperoncini dell’ARSIAL

Apertura Stand Gastronomico nel Castello del Borgo dell’Argento

nel Castello del Borgo dell’Argento Apertura Mercatino con stand espositivi di Peperoncino e Prodotti Tipici Locali

Apertura Spazio Informativo sul Peperoncino (Caratteristiche, Curiosità, Photo Gallery) a

cura dell’ ARSIAL

Apertura Area Giochi ed intrattenimento per bambini

Apertura Visual ArgenPic – Mostra elaborati (Fotografie e Vignette) presentati al Premio

Culturale ArgenPic

Apertura per i maggiori di anni 18 delle Iscrizioni per la Gara Mangiatori di Peperoncino

diretta e guidata da Jack Pepper

ore 18,00 • I Peperoncini: «Conoscerli, Coltivarli e Riprodurli»

Seconda Lezione del corso di base teorico-pratico presso Azienda Sperimentale ARSIAL di

Tarquinia in Loc. Portaccia

ore 18,15 • Cerimonia di Premiazione del Premio Culturale ArgenPic 2018 (3ª Edizione)

per le Sezioni Fotografia e Vignette

Presidente Onorario Osvaldo Bevilacqua – Madrina Anna Moroni

Con la partecipazione dei finalisti e dei componenti della Giurie Tecniche presiedute

rispettivamente da Tiziano Crescia (Presidente Ass. Fotografia e Cinema DotRAW) e dal

Maestro Gianfranco Tartaglia (Passepartout)

ore 18,45 • Incontro con Ugo Ardini e le esperienze con il progetto letterario, scientifico, ludico e

didattico dal titolo “Underphyre – La magia del peperoncino” (Accademia del Peperoncino

Editore) e “Diabolikkio, il Diabolik del Peperoncino Calabrese”, parodia autorizzata dalla

casa editrice Astorina.

ore 19,00 • Cerimonia di Consegna del Premio alla Carriera ArgenPic 2018 a Gianfranco Tartaglia

(Passepartout), del Premio Speciale Delegazione ArgenPic a Ugo Ardini e del Premio Speciale

Mister Piccante a Jack Pepper

ore 19,30 • Spettacolo con Il Campione Giancarlo Gasparotto (Jack Pepper) e Gara tra i Mangiatori di

Peperoncino presenti con consegna al vincitore del Premio Lingua Piccante ArgenPic 2018.

ore 19,50 • Assaggi gratuiti di varietà di peperoncini italiani e esteri

ore 20,00 • Inizio della Cena piccante e non allo Stand Gastronomico del Borgo dell’Argento

ore 21,00 • Disegnando con “I Fumettisti di ArgenPic”, Gianfranco Tartaglia (Passepartout), Enrico

Biondi, Leo Magliacano, Simone Togneri, Franco Bianco, Ugo Ardini e le Vignette Comics in

diretta a richiesta del pubblico in compagnia di Giancarlo Gasparotto (Jack Pepper)

– DOMENICA 19 AGOSTO – Area Eventi Pineta AVAD di Tarquinia Lido

ore 17.00 • Apertura 2ª Mostra-Concorso Pianta di Peperoncino più Bella

Apertura Stand Gastronomico nel Castello del Borgo dell’Argento

nel Castello del Borgo dell’Argento Apertura Mercatino con stand espositivi di Piante di Peperoncino e Prodotti Tipici

Apertura Spazio Informativo sul Peperoncino (Caratteristiche, Curiosità, Photo Gallery) a

cura dell’ ARSIAL

Apertura Area Giochi ed intrattenimento per bambini

Apertura Visual ArgenPic – Mostra elaborati (Fotografie e Vignette) presentati al Premio

Culturale ArgenPic

ore 18,00 • I Peperoncini: «Conoscerli, Coltivarli e Riprodurli»

Visita guidata al Campo Dimostrativo di Peperoncini presso Azienda Sperimentale ARSIAL di

Tarquinia in Loc. Portaccia

ore 18,30 • Premiazione del Concorso “Pianta di Peperoncino più Bella”

ore 19,15 • Esibizione con i Balli Popolari del Gruppo Folcloristico “Folklandia” di Genzano (Roma)

ore 19,50 • Assaggi gratuiti di varietà di peperoncini italiani e esteri

ore 20,00 • Inizio della Cena piccante e non allo Stand Gastronomico del Borgo dell’Argento

Ore 21.00 • Esibizione con i Balli al Peperoncino del Gruppo Folcloristico “Folklandia” di Genzano (Roma)

– GOVEDÌ 23 AGOSTO – Cinema Etrusco Tarquinia Centro Storico

ore 21.00 • Presentazione e proiezione in anteprima al Cinema Etrusco in Tarquinia Centro Sorico dei cortometraggi finalisti presentati al Premio Culturale ArgenPic 2018 che saranno premiati nell’ Area Eventi della Pineta Avad di Tarquinia Lido Sabato 25 Agosto e resa nota la graduatoria espressa dalla Giuria Tecnica.

Nel corso della serata al Cinema Etrusco i Corti finalisti della Categoria Film potranno essere votati dai presenti in sala per l’assegnazione del Premio del Pubblico. Interverranno alcuni componenti della Giuria Tecnica: Gérôme Bourdezeau – Esercente di Cinema Indipendente anche nella veste di Consulente Enogastronomico, Mariangiola Castrovilli (Giornalista, Autrice e Regista televisiva), Antonietta Valerioti Presidente dell’Associazione Viva Tarquinia e la regista Annalisa Venditti.

– VENERDÌ 24 AGOSTO – Area Eventi Pineta AVAD di Tarquinia Lido

ore 17.00 • Apertura Stand Gastronomico nel Castello del Borgo dell’Argento

Apertura Mercatino con stand espositivi di Peperoncino e Prodotti Tipici Locali

Apertura Spazio Informativo sul Peperoncino (Caratteristiche, Curiosità, Photo Gallery) a

cura dell’ ARSIAL

Apertura Area Giochi ed intrattenimento per bambini

Apertura Visual ArgenPic – Mostra elaborati (Fotografie e Vignette) presentati al Premio

Culturale ArgenPic

ore 18,00 • “La Donna . . . e quel piccante da rispettare”

con la partecipazione di giornaliste, attrici, registe, scrittrici, poeti, la presentazione di

libri, proiezione di documentari e film-corti sul tema della violenza sulle donne.

ore 19,50 • Assaggi gratuiti di varietà di peperoncini italiani e esteri

ore 20,00 • Inizio della Cena piccante e non allo Stand Gastronomico del Borgo dell’Argento

– SABATO 25 AGOSTO – Area Eventi Pineta AVAD di Tarquinia Lido

ore 17.00 • Apertura Stand Gastronomico nel Castello del Borgo dell’Argento

Apertura Mercatino con stand espositivi di Peperoncino e Prodotti Tipici Locali

Apertura Spazio Informativo sul Peperoncino (Caratteristiche, Curiosità, Photo Gallery) a

cura dell’ ARSIAL

Apertura Area Giochi ed intrattenimento per bambini

Apertura Visual ArgenPic – Mostra elaborati (Fotografie e Vignette) presentati al Premio

Culturale ArgenPic

ore 18,00 • Cerimonia di Premiazione del Premio Culturale ArgenPic 2018 (3ª Edizione)

per la Sezione Cortometraggi

Presidente Onorario Osvaldo Bevilacqua – Madrina Anna Moroni

Con la partecipazione dei registi finalisti (tra i quali Paolo Budassi e Annalisa Venditti) ed i

vincitori dei Premi Speciali.

Presenti alla cerimonia anche alcuni dei componenti della Giuria Tecnica presieduta da

Francesco Presta Direttore Artistico del Mediterraneo Festival Corto e del Cinecircolo

Maurizio Grande di Diamante.

ore 19,50 • Assaggi gratuiti di varietà di peperoncini italiani e esteri

ore 20,00 • Inizio della Cena piccante e non allo Stand Gastronomico del Borgo dell’Argento

Ore 21.00 • Appuntamento con la proiezione integrale dei film vincitori della Sezione Cortometraggi

del Premio Culturale ArgenPic