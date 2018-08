Civita Castellana, cordoglio per Angelo Angelini

NewTuscia -CIVITA CASTELLANA – I Consiglieri Comunali di Civita Castellana, Carlo Angeletti (Movimento Nazionale per la Sovranità), Luca Giampieri (Fratelli D’Italia ) e Domenico Parroccini (FI), esprimono profondo cordoglio per la scomparsa del Marinaio della Regia Marina Militare Italiana Angelo Angelelini .

Desideriamo far pervenire istituzionalmente alla famiglia di Angelo Angelini – hanno dichiarato i Consiglieri – le più profonde e dovute condoglianze per la grave perdita.

Il marinaio Angelo Angelini, forse era l’ultimo dei sopravvissuti dell’affondamento dell’incrociatore della Marina Militare Italiana “Alberto da Giussano”, avvenuto nel secondo conflitto bellico a Capo Born, nella notte di Santa Lucia del 1941, ad opera delle truppe anglo-americane.

I consiglieri Angeletti, Giampieri e Parroccini, inoltre hanno voluto evidenziare per quanto sopra espresso, come il marinaio Angelo Angelini, rappresenti per tutti noi, un fulgido esempio di profondo attaccamento ai valori della Patria, che anche le giovani generazioni dovrebbero utilizzare come modello…

I Consiglieri Comunali

Carlo Angeletti

Luca Giampieri