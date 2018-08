Viterbese, quasi miracolo con la Sampdoria. Ora le istituzioni “copino” la famiglia Camilli…

Gaetano Alaimo

NewTuscia – VITERBO – La Viterbese sfiora l’impresa, solo un autogol spegne il sogno di un miracolo in terra ligure. Ma il miracolo, quello vero, è una Viterbese di altra categoria, partita a razzo con una secca vittoria sull’Ascoli, altra grande del calcio italiano, e venuta a Genova contro la Sampdoria senza timori e sintomi d’inferiorità.

La squadra di mister Lopez ci ha messo il cuore, andando vicina in più occasioni al clamoroso gol. Quello che lascia ben sperare per tutta la stagione è la voglia di vincere ed il carattere, due elementi decisivi che, insieme ad una preparazione atletica mirata, al gruppo affiatato e alla concentrazione, fanno la differenza tra una squadra con un buon potenziale ed una che vince con i risulta ti.

Con il cuore ieri ero a Genova. La diretta streaming dalla pagina facebook di Diretta Sport mi ha permesso di seguire, tornando in auto, attimo per attimo le sorti di quella che sarebbe potuta diventare una pagina memorabile del calcio viterbese. Che, malgrado l’autogol che ha deciso in favore della Sampdoria il match, è stata comunque tale per la generosità espressa in campo dai giocatori e la finalmente ritrovata unità d’intenti di società, giocatori, tifosi. E’ proprio quest’ultimo fatto, a mio avviso, quello che emerge maggiormente dopo che 500 tifosi gialloblù sono partiti alla volta di Marassi con ogni mezzo: autobus, macchina, aereo.

Per anni si è parlato solo della presunta apatia intorno alla Viterbese del grande pubblico, mentre ora è doveroso, per correttezza d’informazione, fare notare e lodare l’attaccamento dei tifosi e dei viterbesi alla squadra che, dopo la presa in carico dei Camilli, non ha fatto altro che ottenere vittorie e sfiorare, quest’anno, la serie B.

Se il buongiorno si vede dal mattino, la prestazione con la Sampdoria e la grande performance con l’Ascoli sono tutti segnali che possono evidenziare una Viterbese in ottima forma, che lotterà su tutti i fronti, a cominciare dal sogno serie B fino a quello della Coppa Italia di serie C.

A questo punto solo un tassello manca per comporre definitivamente il puzzle: le istituzioni, in primis il Comune di Viterbo. Dopo anni di gestioni societarie di via della Palazzina fallimentari e impossibilità pratica di fare sistema locale, ora la parte gestionale va alla grande e anche il Comune non ha più alibi (semmai li avesse avuti prima per non scendere in campo) per non agire. Serve subito il campo di allenamento a Viterbo (e, qui, sembra che qualcosa si stia muovendo) ma, soprattutto, un programma futuro d’azione da concordare con la società.

Serie B da costruire prima di tutto in questo senso, serie B che Viterbo si merita, per lo sforzo della società, partendo da un impegno pluriennale delle istituzioni competenti. Servirà lavorare per uno stadio adeguato alla serie cadetta e attirare maggiormente l’attenzione dei media nazionali e degli sponsor con investimenti mirati. Tutto ciò non può prescindere da una sinergia effettiva tra società, Comune di Viterbo, mondo imprenditoriale e istituzioni locali.