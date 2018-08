Sport’n’Roll: musica e sport, ecco tutti gli appuntamenti a Tarquinia Lido per il 14 agosto

NewTuscia – TARQUINIA – Ancora musica, ancora sport, ancora tanti eventi di ogni tipo per aspettare l’arrivo del Ferragosto: Sport’n’Roll propone un menu ricco per il 14 agosto a Tarquinia Lido, che si apre con le finali del torneo di beach tennis che ha visto tantissime coppie, per due giorni, sfidarsi sul campo della Next Generation Arena. Ad accompagnare le evoluzioni dei giocatori, la musica del dj set, mentre a pochi metri ultime occasioni per cimentarsi sul campetto di calcetto saponato: chi vuole giocare può prenotare e portare gratuitamente la propria squadra in campo a partire dalle 19. Ad animare la piazza, alle 21 e 45, anche una lezione gratuita di Pilates con Raffaela Renzi.

Di fronte, nel tratto di spiaggia allestito per i tornei, la Next Generation Arena, torna il Beach Tennis, con un torneo che si annuncia adrenalinico come quello disputatosi a luglio.

Per la musica, alle 22 in piazza dello Sport salgono sul palco gli Italian Job; quindi, alle 22 e 30, in piazza della Cantera, sarà la volta di Nobrass Trio. Altre informazioni potranno via via reperite sui canali social – Instagram e Facebook – di Sport’n’Roll.

Sport’n’Roll è organizzato dalla ProLoco Tarquinia con il patrocinio del Comune di Tarquinia e la collaborazione di Assotur, Sib, Evensound, Domus Artis, Cag e Camping Village Riva dei Tarquini.