S.I.B. Tarquinia: Circolare del Ministero dell’Interno sulla prevenzione e campagna SIB e FIPE per il contrasto dell’abusivismo commerciale e della contraffazione

NewTuscia – TARQUINIA – Con la Circolare n. 13301/110 del 6 luglio 2018 il Ministero dell’Interno ha fornito alle prefetture delle località turistiche le indicazioni da attuare in materia di prevenzione e contrasto dell’abusivismo commerciale e della contraffazione dei prodotti.

Un forte e rinnovato impulso alle azioni di contrasto di tale fenomeno che, come noto, si accentua nella stagione estiva.

A tal fine, la circolare dispone che, per una tempestiva e compiuta analisi della situazione, vengano convocate apposite riunioni del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, alle quali dovranno partecipare anche le capitanerie di porto e le Amministrazioni locali aventi ad oggetto progetti ed iniziative in grado di arginare l’abusivismo e la contraffazione.

Il Ministero ha di fatto intensificato l’attività operativa della Guardia di Finanza, in materia di contrasto alla filiera dell’abusivismo commerciale e della falsificazione dei prodotti.

Oltre ad un controllo diffuso e sistematico sugli arenili e sulle strade di accesso, nonché volti a prevenire la presenza di rivenditori abusivi in occasione di manifestazioni di pubblico spettacolo;

Nel contempo il nostro Sindacato unitamente alla FIPE con il Ministero dello sviluppo economico, in

attuazione del protocollo d’intesa del 26 luglio 2017, ed effettuerà nei prossimi giorni una campagna di informazione sui danni e pericoli derivanti dai prodotti contraffatti e dall’abusivismo commerciale.

“La contraffazione, ne siamo certi, crea un danno economico alle aziende “in chiaro” che non possono, di certo, competere con il mondo paralleleo che vende in nero.

Il problema, più difficile è farlo capire a chi acquista, che inconsapevolmente alimenta un meccanismo, tossico per l’economia locale e non solo, per questo stiamo facendo informazione e contatto con i clienti, per fargli capire lo sforzo che stiamo facendo tutti per contrastare l’abusivismo commerciale, a partire dagli acquisti, di tutti i giorni”.