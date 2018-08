A Montefiascone inaugurata una mostra di quadri sculture e libri in Corso Cavour n.28

NewTuscia – MONTEFIASCONE – In occasione della sessantesima Fiera del Vino il contesto culturale montefiasconese si vivacizza con la galleria d’arte “Corso Cavour n.28” dove è stata inaugurata una mostra di quadri sculture e libri, ovviamente in Corso Cavour n.28.

Espongono due artisti. La pittrice Franca Puppo con ritratti, paesaggi e nature morte, e soprattutto i famosi fondali marini con i pesci “mobili”, molto apprezzati da pubblico e critica e che hanno inaugurato un caratteristico filone chiamato “Relax Art”.

Francesco Ferrari espone diversi quadri e sculture e fra queste l’ultima sua realizzazione che è un’opera in legno di mimosa, cha l’artista ha scolpito per far rivivere il suo albero di mimosa purtroppo seccatosi con l’ultima gelata. I quadri di Ferrari in mostra fanno riferimento alla storia americana e hanno per soggetto il jazz, il cinema e i nativi.

La mostra resterà aperta tutte le sere in Corso Cavour n.28 a Montefiascone dal 2 agosto fino alla chiusura della Fiera del Vino di Montefiascone prevista per il giorno 15 agosto.