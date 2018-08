L’alta moda incanta Ronciglione

NewTuscia – RONCIGLIONE- Una notte da sogno, una notte sold out. Sabato, la favola messa in scena dagli organizzatori di eventi Teresa Stinà e Andrea Scarano della “Per sempre con te eventi” ha incantato il pubblico presente in piazza Principe di Napoli a Ronciglione.

Trecentocinquanta posti a sedere non sono bastati a contenere il grande afflusso di persone incuriosite da questo inedito evento. Ancora più alto è stato infatti il numero di quelli che hanno assistito in piedi, contribuendo a gremire la speciale location scelta nel cuore della cittadina. Circa mille le presenze complessive stimate.

Archi di palloncini bianchi, lanterne e candele hanno contribuito a creare un’atmosfera magica. Al centro dell’attenzione la storica fontana degli unicorni, meglio conosciuta dai ronciglionesi come “Fontana Grande”. Il monumento attribuito al Vignola o ad Antonio Gentili, è stato illuminato per l’occasione da giochi di luce colorata.

L’evento organizzato in collaborazione con il Comune di Ronciglione e la ProLoco di Ronciglione ha preso il via con l’uscita dal municipio di una bambina che sognava il suo giorno da favola, proprio quello del matrimonio che deve essere vissuto come lo vivrebbe una principessa.

Atmosfera romantica e suggestiva. Splendida la cornice costruita ad hoc per l’esclusivo défilé di presentazione della collezione Pronovias 2019 degli abiti sposa, sposo e cerimonia a cura dell’atelier Batinelli di Montefiascone. Sessanta i vestiti indossati da modelle e modelli, tutte bellezze rigorosamente scelte nella Tuscia, alcune di loro professioniste e altre alla loro prima passerella. Tanta è stata l’emozione ma, contenuta o comunque ben nascosta, all’insegna di un’esperienza certamente formativa e perché no una bella vetrina, magari un trampolino di lancio.

Il pubblico è rimasto incantato dai tanti modelli di abito da sogno, tra quelli femminili le ultime proposte delle élite mondiali Pronovias Barcelona, Rosa Clará, Nicole, Morilee, Musani Couture, tra quelli maschili abiti di altrettante firme prestigiose come Carlo Pignatelli, Armani Uomo, Pancaldi, Alta Rocca.

Queste le parole di Rita Batinelli: “sono entusiasta del calore riservatoci dal pubblico presente. Una collaborazione vincente quella che mi lega alla società di wedding planner di Ronciglione, la nostra sinergia è nata nel 2014 e fa ben sperare sul nostro futuro. La location storica è stata impreziosita in modo sublime per l’occasione”.

Le stesse sensazioni sono state confermate da Tommaso Valeri presidente della ProLoco: “grandiosa serata di alta moda che da tanto tempo mancava a Ronciglione, la nostra associazione è a disposizione per collaborare nuovamente in vista di certi eventi che contribuiscono a sviluppo e promozione del territorio”.

L’immancabile contorno musicale è stato affidato al dj Lorenzo Oliva. Live si è esibita Patrizia Pascale, cantante di Carbognano, impegnata spesso live nei matrimoni con la sua bellissima voce.

Nel parterre istituzionale, presenti Sergio Orlandi dipendente della Regione Lazio e Luciano Perugini assessore di Soriano nel Cimino, quest’ultimo è rimasto stupito dall’organizzazione si è detto favorevole a collaborare per la pianificazione di un simile evento nel suo comune.

Al termine della romantica serata, tra gli applausi del pubblico, le luci sono state spente e nei pressi della celebre fontana Farnese, sono stati liberati in aria duecento palloncini luminosi.

La festa si è poi trasferita all’interno della sala consiliare del Comune di Ronciglione dove si è brindato al successo della serata, degustando una deliziosa torta a piani in perfetto stile nunziale.

La “Per sempre con te eventi” promette di continuare ad aiutare a costruire sogni e annuncia che è già a lavoro per un nuovo evento previsto per l’autunno e che sarà incentrato sulla presentazione di una collezione di accessori e design d’interni.

STEFANO MARIGLIANI