Gubbio, modifiche alla circolazione in occasione del Palio dei Quartieri

MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE IN OCCASIONE DEL PALIO DEI QUARTIERI ED EVENTI CORRELATI

NewTuscia – GUBBIO – Il Comando di Polizia Municipale comunica che in occasione del Palio dei Quartieri ed eventi correlati, il 14.08.2018 sono stabilite alcune modifiche alla circolazione. E’ stabilita la chiusura fisica di Porta Romana, Porta Vittoria e Porta Castello dalle ore 14.00 alle ore 01.00 del giorno seguente. Divieto di transito al momento del passaggio del corteo lungo le seguenti vie: Via Dante, Corso Garibaldi, Via della Repubblica, Piazza Quaranta Martiri (lato Logge dei Tiratoi), Via Cavour, Piazza Bosone, Piazza G. Bruno, Via dei Consoli; divieto di sosta con rimozione in Via dei Consoli e Via XX Settembre, tratto compreso tra Piazza Grande ed il civico 12 lato destro dalle ore 15.00 alle ore 24.00. Anticipo della chiusura di Corso Garibaldi alle ore 14.00 e divieto di sosta con rimozione dalle ore 14.00 alle ore 24.00.

Divieto di transito in Piazza Grande dalle ore 17.30 fino al termine della manifestazione; divieto di sosta con rimozione e divieto di transito in Via Dante, tratto compreso fra Via Savelli della Porta e Corso Garibaldi, dalle ore 14:00 alle ore 24:00 con conseguente inversione del senso di marcia in Via Nelli ed in Via Savelli della Porta, tratto compreso fra Via Dante e Via Nelli. E’ altresì stabilito nei giorni 13 e 14 agosto 2018, dalle ore 14.00 alle ore 24.00 il divieto di transito ed il divieto di sosta con rimozione in Piazza Giordano Bruno e Via Vantaggi, con chiusura di Via Cavour dalle ore 12.00 alle ore 06.00 del giorno seguente. E’ stabilito il 14.08.2018, dalle ore 14.00 alle ore 02.00 del giorno successivo, il divieto di sosta in Piazza San Pietro, tratto compreso tra il civico 7 e l’angolo della fontana ivi presente nonché il divieto di transito in Largo Alberaioli.

IN CAMMINO VERSI ASSISI PER FAR CONOSCERE L’AUTISMO- TAPPA EUGUBINA DI VALENTINO GREGORIS PARTITO DA SAN VITO AL TAGLIAMENTO

Ha fatto tappa a Gubbio il cammino “Autismo percorso di vita” . La marcia blu ha come protagonista Valentino Gregoris padre di un ragazzo autistico e membro dell’associazione “Noi uniti per l’autismo onlus Pordenone”, che riunisce genitori di bambini, ragazzi e adulti affetti da sindrome dello spettro autistico. Domenica 12 agosto ha raggiunto Gubbio e a dargli il benvenuto in città la vice sindaco Rita Cecchetti che ha incontrato in Municipio la delegazione esprimendo la vicinanza dell’Amministrazione alla causa che anima questa impresa: far conoscere l’autismo e le difficoltà quotidiane che esso comprende e far nascere uno scambio tra genitori, famiglie e istituzioni. “Compito delle Istituzioni -ha precisato la vice sindaco Rita Cecchetti – è promuovere l’inclusione delle persone e delle famiglie che si trovano a vivere questa condizione e a far capire loro che non sono soli”.

E’ stato presentato “L’Officina di Leonardo”, Centro Socio Riabilitativo Diurno dell’ USL Umbria 1, per gli utenti della zona sociale 7, gestito dalla Coop. Sociale ASAD per ragazzi dai 16 ai 30 anni con sindrome di autismo e affini, nato nel 2015 come risultato di grande collaborazione tra Istituzioni, Associazioni e famiglie. All’incontro ha partecipato anche Giovanna Coppola, assessore del Comune di San Vito in Tagliamento, che ha ringraziato per il proficuo e stimolante scambio di esperienze ed ha annunciato un incontro sul tema dell’autismo a settembre con tutte le Amministrazioni comunali, le istituzioni e le associazioni che stanno sostenendo l’iniziativa.

Inoltre ad accogliere Valentino Gregoris erano presenti, tra gli altri, Paola Tomassoli, neuropsichiatra infantile ASL Umbria 1, che ha ricordato l’incidenza della diagnosi in aumento e l’importanza di interventi specificatamente pensati, gli operatori della Coop Asad, l’educatore Valerio Piergentili, la psicologa Federica Bicchielli e Nicoletta Bambagioni presidente dell’associazione Spirit onlus. “La marcia blu” è proseguita nel pomeriggio con la visita all’Officina di Leonardo e al maneggio dell’asssociazione Spirit, dove, alla presenza delle famiglie, è stata presentata l’attività del Centro e della riabilitazione equestre. La marcia, partita da San Vito al Tagliamento il 1° agosto, si concluderà ad Assisi domani martedì 14 agosto.

SUCCESSO PER LA 25^ EDIZIONE DI GUBBSTOCK ROCK FESTIVAL

Il Gubbstock Rock Festival organizzato dal Comune di Gubbio – Assessorato alle Politiche Giovanili, Ufficio Informagiovani, ASAD Società cooperativa, in collaborazione con diverse realtà associative del territorio ha festeggiato nel migliore dei modi la sua 25^ edizione. Una due giorni al Chiostro di San Pietro intensa, ricca di emozioni, con ottima musica e tanta partecipazione.

Sul palco si sono esibite giovani band locali che hanno saputo esprimere al meglio la loro passione per la musica accanto ad interessanti e già affermate realtà che hanno chiuso le due giornate del Festival, come “Djelem do Mar” che ha portato sul palco anche un estratto del progetto “Yayla. Musiche Ospitali” ed ha saputo toccare i temi della multiculturalità anche grazie al progetto SPRAR Gubbio e Le Capre a Sonagli, gruppo emergente della più importante etichetta discografica indipendente italiana. Le iniziative collaterali hanno reso il Festival ancor più ricco ed interessante: grande successo e tanti apprezzamenti per i giovani artisti di INchiostro, che grazie alle loro opere hanno consentito all’AVIS di raccogliere donazioni rendendo con i loro disegni opere uniche vecchi libri destinati al macero; “Buskercase”, l’innovativo ed originale palco mobile e modulare che rivoluziona le performance artistiche all’aperto, utilizzato da tanti musicisti e presentato al Festival dal suo ideatore.

“Da sempre la manifestazione è uno spazio d’espressione, scambio e crescita, un evento positivo, sano e di qualità – afferma l’Assessore alle Politiche giovanili Gabriele Damiani – e quest’anno la formula è stata assolutamente vincente, ricca di proposte e con una grande partecipazione. Abbiamo dimostrato che è possibile realizzare eventi di grande spessore e con proposte innovative, anche con poche risorse, contenendo al massimo le spese, ma potenziando il valore delle collaborazioni con le Associazioni e la grande disponibilità del volontariato dei giovani.”

IL 17 AGOSTO IN PIAZZA GRANDE TERZA EDIZIONE DI “GIOCHIAMO IN PIAZZA”

Con il patrocinio del Comune di Gubbio si svolgerà venerdì 17 agosto a partire dalle 20, in Piazza Grande, la terza edizione di “Giochiamo in Piazza”, promossa dalle associazioni Rotaract, Leo, Lione, Leukos, Spirito di Squadra, Maggio Eugubino, Avis, Elba e Associazione Insieme. “Giochiamo in Piazza” è l’evento che vuole recuperare la dimensione positiva del gioco, perché è proprio nel gioco che si riscopre il legante tra le generazioni di ogni età.

Per l’intera serata la Piazza sarà animata e trasformata dai giochi in legno per bimbi e meno bimbi, giochi tecnologici e giochi da tavolo, così si replicherà anche il “Torneo dei Club”, i quali si sfideranno a coppie a carte, biliardino e/o playstation: in palio 3 cene per 12 persone sponsorizzate dai ristoranti ‘La Balestra’, ‘Il Bargello’ e ‘ La Cantina’ di Gubbio. Si parte alle 20:00 con musica dal vivo in sottofondo de “The Osprey Drema” e dj set, grazie anche alla partecipazione dell’’Hotel Relais Ducale’.

Il ricavato delle iscrizioni sarà devoluto allo sviluppo di progetti socio-culturali dedicati alla città di Gubbio. Il termine delle iscrizioni è il 16 agosto; per maggiori informazioni: www.rotarygubbio.it