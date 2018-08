Gallese 2010, buona la prima uscita col Ronciglione. Boccia: “Ottime risposte dai nuovi”

NewTuscia – GALLESE – Si è conclusa sullo 0-0 il primo vero test amichevole del Doc Gallese 2010 che non ha regalato gol alla formazione di categoria superiore del Ronciglione United.



Indicazioni positive per mister Gianni Boccia soprattutto dai nuovi arrivi visto che sabato pomeriggio a Capranica erano assenti pedine importanti come Mechilli, Cavalieri, Mariani, Santucci e Mascarucci: “E’ stato un buon test contro un avversario di categoria superiore. Abbiamo portato un ritmo buono. Le note positive sono rappresentate dai ’99 e ’00 inseriti quest’anno. I ragazzi stanno entrando nella mentalità della categoria”.

Si è mosso bene anche Matias Pisani esterno di centrocampo, già in gruppo da qualche giorno e che potrebbe essere ufficializzato dal club in settimana per rinforzare la linea mediana dopo l’esperienza in serie D nelle ultime due stagioni con la maglia del Monterosi: “Parliamo di essere un giocatore validissimo – prosegue mister Boccia – che può essere utile al Gallese in tutto il campionato. Può portare qualcosa in più sia a livello fisico che di tutto il campionato”.

Ora lunedì di allenamento con un forte carico di lavoro prima di una tre giorni di riposo in vista di ferragosto. Venerdì di ripresa e poi sabato amichevole interna coi rientri di tutti gli assenti.